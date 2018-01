+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 16 janvier 2018.

Une belle rampe de lancement

Le PMU préférant donner ses infos à Paris Turf, je vous assure que mon métier devient de plus en plus difficile, et je vous remercie de votre soutien par rapport à dimanche dernier. Le quotidien hippique a donc les détails des paris engagés durant la réunion dominicale de Vincennes. Et comme je le laissais entendre hier, c'est tout bon.



Les enjeux ont été supérieurs de 5% par rapport à l'an passé et c'est la meilleure recette du meeting d'hiver. Sur l'hippodrome c'est encore mieux avec une augmentation de 17% des enjeux et une hausse des spectateurs de 30%, comme quoi les efforts de la communication du Trot (qui, elle, communique) fonctionnent, et c'est effectivement de bon augure pour le Prix d'Amérique dans moins de deux semaines (dimanche 28 janvier) avec un match indécis franco-suédois.

Le PMU va se désengager du PSG

Encore une info de la "Pravda" des courses donnée par Alain Resplandy-Bernard, son président par intérim. Une décision prise évidemment par souci d'économies. En revanche, les contrats entre l'opérateur et la Fédération Française de Football vont rester. Il s'agit de la présence du logo sur les maillots de la Coupe de France (comme ce fut le cas pour RTL en son temps) et du partenariat avec l'équipe de France, qui permet aux turfistes de rencontrer au moins une fois par an les joueurs sur l'hippodrome de Vincennes.