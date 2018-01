VIDÉOS - Prix de Cornulier 2018 : trois interviews pour préparer le quinté du dimanche 21 janvier à Vincennes

+

Les 18 meilleurs trotteurs montés vont tenter de remporter dimanche 21 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le 86e Prix de Cornulier, une course classique de 2.700 mètres qui sacre le champion du monde du trot monté. Le Prix de Cornulier est la deuxième épreuve de trot française la mieux dotée avec 700.000 euros d'allocation, derrière le Grand Prix d'Amérique (un million d'euros).



Ce sera la 4ème course de la réunion 1 (départ à 15h15 avec tous les concurrents au même poteau). Préparez-la au mieux avec trois interviews en vidéo. Matthieu Abrivard présente les chances de Bellissima France (le 18), la tenante du titre, Pierre Levesque celles de Bohemian Rapsody (le 2) et Alain Roussel celles de Traders (le 7). La favori est Bilibili (le 16).



Retrouvez également une interview pour le beau quinté de samedi 20 janvier à Vincennes, le Prix de Brest (4ème course de la réunion 1, 18 partants à 15h15 sur 2.850 m à l'attelé). Matthieu Abrivard est au sulky de Coup Droit (le 8), qui vient de remporter une belle course sur la Côte d’Azur .

Prix de Cornulier : Matthieu Abrivard présente Bellissima France

"C'était bien" lors de sa dernière sortie, se réjouit l'entraîneur/jockey. "Elle avait besoin de nous rassurer parce que le début d'hiver n'était pas très bon (...) On a couru ferré, sans prétention mais bien, elle est venue finir de belle manière par la corde. J'étais vraiment satisfait de sa course".

À moi de lui donner la bonne course Matthieu Abrivard

Désormais, "c'est la belle, on est déferré. Je pense qu'on a trouvé ce qui l'embêtait ces derniers temps. Au travail elle paraît bien (...) En condition, elle paraît bien. Ça va être une question de souplesse et après, à moi de lui donner la bonne course". 18 partants, est-ce que cela peut la gêner ? "Non. Il faut éviter, c'est sûr, certains chevaux qui n'ont pas de grosses chances mais après, monté, on arrive toujours mieux à se faufiler qu'à l'attelage".

Prix de Cornulier : Pierre Levesque présente Bohemian Rapsody

"C'est une très bonne jument, se félicite le propriétaire et père de Camille, qui va la monter. Il ne faut pas oublier qu'au printemps elle avait été 2e de Bellissima France, qui venait de gagner le Cornulier. C'est sûr qu'on n'est pas déclassé. C'est un beau challenge mais c'est une jument de qualité".

Prendre une belle place Pierre Levesque

"Elle a progressé. Elle avait besoin de mûrir. Elle est arrivée vraiment à un bon niveau". Autre motif d'espoir, "elle est tout à fait sur sa distance. Maintenant, ils seront nombreux (...) Il ne faut pas prendre de coup de tampon, ne pas être gêné". S'il estime que "c'est difficile de gagner, on est réaliste", Pierre Levesque estime possible de "prendre une belle place".

Prix de Cornulier : Alain Roussel présente Traders

Pour la première fois, le cheval sera déferré des quatre pieds. "Philippe (Allaire, son entraîneur, ndlr) avait gardé ça pour le jour J", révèle Alain Roussel, qui a en plus "des très bonnes nouvelles : Philippe le trouve très bien depuis 15 jours. On était un peu resté sur notre faim dans le Prix du Calvados mais il y avait plusieurs raisons à cela : le cheval avait couru avec les oreilles bouchées et Philippe avait fait du léger".

On a quand même un entraîneur qui est en super forme en ce moment Alain Roussel

Pour cet événement, l'entraîneur "m'a dit depuis 15 jours : 'je me suis occupé de son cas, en principe on n'aura pas le même cheval pour le Cornulier'. On peut espérer qu'il soit en meilleure condition (...) Je pense que c'est un cheval qui convient bien sur cette distance-là.

On a quand même un entraîneur qui est en super forme en ce moment".



Vainqueur de quatre Prix de Cornulier, trois fois 2e, Alain Roussel est "content d'avoir un cheval de nouveau capable de jouer un rôle essentiel dans cette course".

Prix de Brest : Matthieu Abrivard présente Coup Droit

"C'est un bon petit cheval, il fait un super hiver. La dernière fois, à Cagnes, il s'est envolé. Là, il recourt à Vincennes, c'est rapproché. Souvent, il a facilement trois semaines/un mois entre les courses (...) Mais on va une fois de plus essayer de lui donner la bonne course

c'est un cheval qui est très courageux. Sur la forme qu'il a actuellement, il peut rentrer dans le quinté normalement".