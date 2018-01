Traders emporte tout

+

Traders a donc pulvérisé le record du Cornulier dimanche offrant un nouveau succès dans un groupe 1 à Ready Cash et à son copropriétaire Alain Roussel. Il a dominé nettement Draft Life et Bilibili le favori, qui à l’inverse des concurrents sur le podium, était le seul à ne pas être déferré. Comme quoi la méthode est quasi imparable.



Traders s’est imposé de bout en bout et les 3 premiers ont d’ailleurs laissé dans le lointain leurs adversaires dont Bellissima France qui n’a pu que terminer à son rythme. Johann Lebourgeois a donc remporté un second Cornulier et Alain Roussel son 5ème.



4ème avec le délicat Canadien D’Am, Franck Nivard a encore monté une course parfaite contre de tels adversaires.

La belle histoire de Traders

C’est Alain Roussel qui me l’avait raconté il y a quelques jours. Il voulait un Ready Cash mais n’y arrivait pas car les propriétaires du crack avaient dès le départ un droit de préemption. Philippe Allaire s’est arrangé pour que la saillie ait lieu et Traders a vu le jour avant que, 2 ans plus tard après sa qualification, Alain Roussel, en guise de remerciement, n’en propose la moitié à son entraîneur. Les bons comptes ont été récompensés.

Une belle prise, cela dit

Comme le précise Paris Turf, la cote du gagnant a fondu après la course passant de 5 à 3/1.. De l’argent, en masse, bien placé et sans doute mal apprécié pour ceux qui avaient joué plus tôt dans la journée .

Tout sur une innovation dimanche prochain

Il y a mardi une conférence de presse pour en savoir plus sur un tracking amélioré. Je vous en ferais donc l’écho à l’issue de cette réunion.

Pas cool Goop

Il n’a pas encore voulu répondre à mes questions samedi sur Readly Express, soit par fétichisme, soit parce qu’il n’en avait rien à faire. Donc il n’y aura pas de propos sur ce champion autres que les miens. Dommage et nul encore...