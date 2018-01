+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 23 janvier 2018.

Prix d'Amérique 2018 : encore 24

Six chevaux devraient donc disparaître dont le plus riche parmi eux, Tony Gio. En revanche, ça passe de peu pour les autres et on note que parmi les engagés se trouve Oasis Bi, qui n’a pas couru cet hiver à Vincennes. La veille, dans le Luxembourg, on remarque les présences de Treasure Kronos, Uza Josselyn, Cash Gamble ou encore Dante Boko.

Prix d'Amérique 2018 : JMB continue d’y croire

Dans Paris Turf, où il donne ses impressions, il affirme qu’il voit Belina Josselyn dans les trois premiers dimanche 28 janvier. Tant mieux si cela se réalise.

"Criquette" Head très émue

Je l’ai eu de nouveau au téléphone et les messages n’arrêtent pas pour la soutenir dans sa décision d’arrêter l’entrainement (voir notre édito d’hier). J’ai reçu cette nuit 200 SMS, m’a-t-elle dit, dont un de Khalid Abdullah, pour lequel elle entraîne depuis longtemps, et un autre d’un turfiste de Calgary au Canada. Elle aura ses derniers partants comme entraîneur le jeudi 1er février à Chantilly. Troix chevaux dont un inédit qui pourrait lui apporter, peut-être, une ultime victoire. Mais elle va poursuivre l’élevage familial et a aussi l’intention de placer quelques chevaux lui appartenant chez des confrères différents, pour voir.

Le Prix de l’Arc de Triomphe récompensé

Pour la seconde fois en trois ans, il a été qualifié de plus grande course au monde lors d’une cérémonie à Londres. Plus de 400 épreuves sont analysées et le résultat prend en compte les ratings des quatre premiers.