+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 24 janvier 2018.

Prix d'Amérique 2018 : le record pour Sébastien Guarato

Un de plus. C’est le premier entraîneur à présenter cinq trotteurs dans le Prix d’Amérique. L’an passé, Daniel Reden en avait quatre. Cela prouve bien sûr la qualité de son effectif. Dans Paris Turf ce mercredi 24 janvier, il donne des nouvelles rassurantes de Bold Eagle à quatre jours de l'événement.



Nous aurons bien sûr des vidéos sur la course tout le week-end. Tony Gio, le pensionnaire de Vincent Martens, pourrait s’inviter à la fête en étant le 18ème concurrent. La liste définitive sera connue jeudi 25 janvier dans la matinée.

Ils sont toujours là

On trouve cette année 10 concurrents qui ont participé au Prix d’Amérique l’an passé. Voltigeur de Myrt est le plus ancien au départ avec Bold Eagle (trois participations chacun).

Désolé pour les pronostics des quintés

Ce n’est pas la forme en ce début d’année avec toujours un concurrent venant brouiller mon pronostic. Cela va tourner, j’espère, mais le quinté de ce jeudi 25 janvier à Vincennes parait encore bien difficile hélas.

Déjà un non-partant dans le quinté de vendredi 26 janvier à Pau

Il s’agit de Starmix, qui était le 16. Le numérotage ne va pas changer, le sauteur ayant été déclaré non-partant après la clôture des engagements.

Alain de Royer-Dupré également en obstacle

L’entraîneur classique des Aga Khan a un cheval à son nom qui courait ce mercredi 24 janvier à Pau dans la 5ème course : Just Move On, entraîné par David Cottin.