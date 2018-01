VIDÉOS - Prix d'Amérique 2018 : quatre interviews pour préparer le quinté du dimanche 28 janvier

1

C’est donc le 97ème Grand Prix d’Amérique qui est le quinté de ce dimanche 28 janvier à Vincennes. Ils seront 18 au départ, vers 16h05, de cette 5ème course de la réunion 1, qui est le championnat du monde des trotteurs avec un million d’allocation dont un peu plus de 400.000 euros au vainqueur.



Entre 30.000 et 40.000 spectateurs sont attendus sur place pour une épreuve qui est retransmise un peu partout dans le monde et qui est celle sur laquelle on joue le plus en France, environ 40 millions d’euros.



La course est indécise cette année puisque Bold Eagle, lauréat des deux dernières éditions, a été battu lors des deux préparatoires qu’il a disputées, sans être à la rue puisqu’il a terminé 2ème à chaque fois.



Une 3ème victoire lui permettrait de rejoindre quatre autres trotteurs de légende dont Roquépine et Bellino II, alors que Ourasi est toujours le seul à avoir gagné quatre fois l’épreuve.



Quant à Franck Nivard, son driver, il a déjà remporté cinq fois la course et marche sur les traces de Jean-René Gougeon, lauréat à 10 reprises. Pour y arriver, il devra battre deux Suédois très doués, Propulsion et Readly Express, et le Français Bird Parker, vainqueur de deux des préparatoires.



Franck Nivard présente Bold Eagle

"On est détendus, explique le driver. On n'a pas la première chance. Il faudra que ça se passe bien, il faut compter sur un bon parcours". Selon Nivard, Bold "a pris des mauvaises manières. Il ne veut plus se faire mal. Il faut faire le petit parcours. On verra bien. Il faut vraiment que ça se passe bien. Je n'ai pas la marge".



Sa dernière sortie lors du Grand Prix de Belgique (2ème derrière Bird Parker) lui a laissé un sentiment "très très décevant. Normalement je dois gagner facile. Même si je viens aux 800 m, aux 900 m, j'ai rien fait avant. Si il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas capable de gagner un Prix d'Amérique". Cela dit, "il ne faut pas le condamner quand même (...) Il est brave, il suit tous les trains".

Prix d'Amérique 2018 : Franck Nivard présente Bold Eagle

Thomas Bernerau présente Bold Eagle

"Le cheval est très très bien, physiquement il est très souple, détaille l'un des propriétaires du crack. Sébastien (Guarato, l'entraîneur, ndlr)va l'emmener travailler deux fois à la mer pour lui changer les idées".



Selon lui, l'enseignement principal du Grand Prix de Belgique, c'est qu'il ne faut "pas sortir trop tôt" avant les 500 derniers mètres.



Prix d'Amérique 2018 : Thomas Bernerau présente Bold Eagle

Jean-Michel Bazire présente Belina Josselyn

"La jument est bien, même si on a du mal à jauger le niveau". Le driver serait heureux en finissant "aussi bien que l'année dernière" (2ème, ndlr). En tout cas, il n'est "pas inquiet".



"J'essaie de tenter un coup pour gagner", poursuit JMB. "Si je suis plus loin que 4ème je suis déçu, si je suis devancé par Bold Eagle je ne suis pas déçu, par Readly Express je suis déçu".



Prix d'Amérique 2018 : Jean-Michel Bazire présente Belina Josselyn

Thierry Duvaldestin présente Briac Dark

"C'est vachement relevé, il y a du beau monde évidemment, on va faire le dernier km, souligne l'entraîneur. Il y a des chevaux nettement meilleurs que nous. L'année dernière il était 5ème", ce qui serait encore un bon résultat cette année.



"Il devrait bien courir je pense, poursuit Duvaldestin. Il aura les œillères descendantes. Il ne les a pas eu depuis l'hiver denier. J'en attend une bonne performance".