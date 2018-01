+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 30 janvier 2018.

Prix d'Amérique 2018 : record au restaurant

Plus de 2.700 couverts ont été servis dimanche 28 janvier à Vincennes, un nouveau record pour l’hippodrome. À noter un nombreux public étranger, surtout italien, parmi les 38 000 spectateurs recensés. Au PMU, 37 millions d’euros ont finalement été misés sur la journée.

On va les revoir très vite

Les cinq premiers de ce Prix d’Amérique 2018 devraient être au départ du Grand Prix de France le dimanche 11 février (il y a un petit doute pour le vainqueur, Readly Express, mais je pense qu’il va courir). En revanche, le 6ème, Bird Parker, devrait plutôt courir le Grand Prix de Paris le dimanche 25 février, ce que ne devraient pas faire Bold Eagle et Readly Express. Bold devrait aussi disputer le Critérium de vitesse de la Cote d’Azur le dimanche 11 mars.



À noter que Franck Nivard et Örjan Kihlström ont eu droit chacun à 2.000 euros d’amende et deux jours de mises à pied les 8 et 9 février pour avoir été à l’origine de deux faux départs, tout comme Yoann Lebourgeois et Björn Goop qui lui, s’il a été également suspendu, n’a eu droit qu’à 900 euros d’amende. Il y a aura donc des absents à Vincennes dans 9 jours.

Nouvel événement à Vincennes dimanche prochain

Il y aura sur la piste la revanche du Prix de Cornulier dans le Prix de l’Île-de-France, et dans les tribunes beaucoup d’animations encore avec l’Afrique en vedette. Le quinté sera le Grand Prix d’Afrique et il y aura un village africain dans le grand hall avec des dégustations. C’est déjà la 8ème édition de cette manifestation qui rassemble 16 pays.