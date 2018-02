1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 2 février 2018.

Arrivée des quintés décentralisés : du grand n’importe quoi !

Encore une fois, je m’emporte sur l’arrivée des quintés décentralisés, cette fois à Pau. Il y avait 8 concurrents sur 16 qui venaient de disputer une course similaire il y a trois semaines, et vu les autres ils étaient logiquement à reprendre. Seuls 2 d’entre eux ont fait la nouvelle arrivée ce vendredi 2 février. Beaucoup ont été arrêtés. Certains sont tombés.



La palme est pour les deux chevaux d'Arnaud Chaillé-Chaillé, Sir Nonantais et Go For de Houelle, 3ème et 4ème la dernière fois et arrêtés tous les deux. Le terrain est très collant selon les dires des jockeys, et je me demande pourquoi faire des événements à cette période de l’année sur cet hippodrome où l’on sait que ce sera le cas. C’est un compromis avec d’autres, certes, mais à ce jeu ce sont les turfistes qui paient les pots cassés. Pas bien.

Nos vidéos

Quatre interviews pour la réunion de dimanche 4 février à Vincennes au trot, dont trois pour le quinté qui réunit 15 partants. Il y a des confiants et d’autres moins. À voir et à revoir.

Maisons-Laffitte sous les eaux

Les inondations n’ont pas épargnées les abords de l’hippodrome situés tout près de la Seine. Du coup, il va falloir du temps pour un retour à la normale. Les deux premières journées de courses prévues dans un peu plus d’un mois risquent d’être remplacées par d’autres champs de courses.

Pierre Pilarski voit loin

Il est certes concentré sur le Prix de France mais le propriétaire en chef de Bold Eagle souhaiterait à nouveau courir l’Elitloppet en mai prochain. Celle de l’an passé ne lui avait pas souri pourtant. Il devrait avoir une invitation très prochainement, et c’est peut-être pour se rafraîchir le visage. Il a annoncé en effet qu’il se couperait la barbe en cas de victoire dans l’épreuve suédoise, et là elle grandit !

Pas de gagnant pour la der de "Criquette" à Chantilly

Son dernier cheval n’a terminé que 4ème après une mauvaise course. "J’espère qu’il remportera son épreuve pour son nouvel entraîneur", a-t-elle déclaré. Elle se souviendra de la haie d’honneur formée par les jockeys présents et a promis de répondre à chaque message écrit sur le livre d’or à l’entrée de l’hippodrome par les turfistes.

Petite réunion à Vincennes samedi 3 février

Seules deux épreuves pour les 3 ans émergent avec le quinté. Ce sera beaucoup mieux dimanche 4 février.