Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 3 février 2018.

Encore une fois 4 inters, 3 pour le quinté de ce dimanche et une pour la 8ème course, le prix de la Marne. À voir et à revoir.

De bons débuts pour l’application EpiqE Tracking

EpiqE Tracking permet de suivre dans de meilleures conditions les quintés et de revoir en replay les courses en choisissant son cheval à suivre. Selon ses instigateurs, il y a eu 30.000 téléchargements les 3 jours suivant l’annonce de sa création pour le direct et 44.000 pour le replay.

L’Afrique en fête à Vincennes ce dimanche

C’est la 8ème édition du Grand Prix d’Afrique, un rendez-vous populaire avec un concert de Dadju, un jeune chanteur de 26 ans, petit frère de Maitre Gims, un village artisanal et la présence de Miss Union Africaine qui est la guinéenne Malika Diallo. 16 pays sont présents comme le Mali, la Tunisie, le Maroc mais aussi la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. L’ambiance sera sympa.

Sur la piste

À suivre, outre le prix de l’Île-de-France et le quinté, la 8ème épreuve, le prix de la Marne, où cela risque également de dépoter avec au départ Viking Blue, Uniflosa Bella et Cobra bleu. À noter que ce devrait être une bonne journée, je pense, pour l’écurie de Jean Paul Marmion.



Fly With Us n’est plus invaincue

Celle qui est la meilleure pouliche de la génération a été disqualifiée ce samedi 3 février dans le prix Roquépine. La victoire est revenue, comme pour le quinté, à Jean-Philippe Monclin au sulky de Fanina des Racques.



La grande journée de Pau

C’est la réunion 3 ce dimanche avec en vedette la 131ème grande course de haies où le Cherel Forthing défend son titre acquis l’an passé, notamment contre Chevillard Al Bucq et Monsamou. C’est la 5ème course vers 15h30.