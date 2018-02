+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 4 février

L’écart va croître entre le PMU et la Française des Jeux

La direction de la FDJ a en effet annoncé, vu son année record 2017, son intention de remonter le pourcentage qu’elle donne aux propriétaires de ses lieux de paris, que ce soit pour le grattage ou les paris sportifs. Le ratio avec celui donné par le PMU va donc s'accroître pour passer à 5,5, contre 2% actuellement. Pas sûr que cela n’ait pas un impact sur les enjeux en ville, même si les joueurs de courses consomment un peu plus que les autres. À suivre.

L’étonnante réussite des cavalières de plat

J’ai regardé les dernières arrivées de la semaine passée et c’est surprenant en effet. Grâce à leur décharge, encore 2 kilos jusqu’au 1er mars, puis 1,5 kilos ensuite, elles ont des montes plus nombreuses et surtout de très bons résultats, car une dizaine d’entre elles n’arrêtent pas de progresser. À Chantilly, jeudi 1er février, elles ont fait le trio d’une course et samedi 3 février, comme vendredi dernier, ce sont deux épreuves sur 7 ou 8 qu’elles remportent à chaque réunion. On comprend que cela commence à faire jaser quelques pros.

Les favoris du quinté font le show

Cleangame et Caprice du Lupin, malgré leur rendement de distance, ont pris nettement les 2 premières places de la course. Ils étaient déjà détaché du reste du peloton à mi-parcours et ont rallié le poteau avec toujours plusieurs longueurs d’avance sur les autres. C’est JMB qui s’est montré le plus costaud, mais Caprice du Lupin a fait encore belle impression. À distance, un regret évidemment : Before Soon a chipé la 3ème place à Cristo toujours régulier. Colonel, la dernière minute, a terminé correctement 6ème après avoir longtemps attendu. On le reprendra, alors que le Duvaldestin, lui, a déçu fortement .

Monsamou remporte la Grande course de haies de Pau devant Rasango

Il y a eu lutte à l’arrivée entre les 2 premiers et c’est d’un nez que le sauteur de la famille Chevillard s’est imposé aux dépens du Augustin Normand dont la fin de course a été remarquable. À reprendre donc ce dernier. Forthing, le lauréat de l’an passé, a déçu, étant assez vite battu.