2.000 pour Pierre Vercruysse, Encore JMB ?

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 6 février 2018.

Météo : gare aux non-partants

La neige tombe assez fort sur l’ouest de la France, notamment dans l’Orne et la Sarthe, où sont stationnés plusieurs centres d’entrainement. Leurs entraîneurs qui ont déjà connu de telles difficultés arriveront-ils sur les champs de courses à temps et avec des trotteurs prêts ? On le saura vite. Mais cela ne devrait pas impacter la belle journée de dimanche 11 février puisque les intempéries doivent cesser ce week-end.

La baraka de Frédéric Sauque

C’est le beau-père de Stéphane Pasquier et l’un des plus importants courtiers en chevaux depuis une trentaine d’années. C’est lui qui s’occupait des chevaux de Daniel Wildenstein et encore lui qui a participé le premier à la syndication de Ready Cash, dont il a des parts d’ailleurs. Mais c’est aussi un éleveur dont la principale propriété est la mère de tous les "ssimme", comme Bravissime ou Fastissime, lauréat dimanche dernier.



Il est aussi le propriétaire de l’étonnant Arlington Dream, plusieurs fois victorieux cet hiver. Bref, ses affaires tournent bien, ce qui ne l’empêche pas d’être on ne peut plus courtois avec ses interlocuteurs dont votre serviteur.

Belle réussite de la journée africaine

Dimanche 4 février à Vincennes. Il y a eu 20 % de spectateurs en plus par rapport à l’an passé, avec 6.300 personnes présentes malgré un temps maussade. C’est déjà pas mal.

2.000 pour Pierre Vercruysse

Il a atteint dimanche 4 février à Vincennes ce bon score avec un poulain qu’il entraîne et qu’il apprécie, Di Maggio. Il n’était pas le seul, d’ailleurs, car il s’est imposé à 3/1 seulement. C’est un pro très agréable et respectable. Bravo à lui.

Encore JMB ?

Faute de temps, je n’ai pas fait le compte de ses succès dans les quintés depuis le début de l’année. Mais il en a plusieurs puisqu’il a remporté la 1ère course de l’année, à Vincennes dans le Prix du Croisé-Laroche, et qu’il reste sur un succès dimanche 4 février à Vincennes dans le Grand Prix d'Afrique. Ce mercredi 7 février, il est encore bon favori dans le quinté de Vincennes, le Prix de l'Îlle-et-Vilaine.