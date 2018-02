Prix de France 2018 : encore 15 au départ

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 7 février 2018.

Les courses ont bien lieu jeudi 8 février

Grâce aux personnels et à une amélioration de la météo. Un Pick 5 a lieu à Vincennes (Prix Maurice Bernardet) et trois à Chantilly, où le 401, Geonpi, me plait particulièrement.

Journée du souvenir à Vincennes

Après l’hommage spécial rendu à Jérôme Bernardet, c’est donc la traditionnelle journée en hommage à ceux qui ont popularisé les courses à une époque où elles étaient au firmament. Je suis particulièrement adepte de cette attention car j’ai travaillé avec quatre des sept personnalités qui auront chacune leur Prix, et que cela ne me semble pas si loin que cela.



Il s’agit en effet de Léon Zitrone, dont j’ai été l’assistant à RTL, de Maurice Bernardet bien sûr, d’André Théron, avec lequel j’ai partagé de belles unes à Paris Courses, et de Dominique Savary, que j’ai fait travailler à RTL pour me remplacer. Il sont tous dans ma mémoire, de même que Gérard Brami de France Soir, Jacques Orliaguet de Paris Turf, qui regardait les courses à mes côtés, et de Guy Lux, dont le quinté porte le nom. Une initiative sympathique, vraiment.

Encore 15 dans le Prix de France

Avant la liste définitive des forfaits prévue à midi jeudi. Les responsables du Trot m’ont donc paru optimistes pour le quinté, et c’est tant mieux. Comme prévu, Lionel et Bird Parker ont disparu de la liste. Booster Winner en fait en revanche encore partie. Dans Paris Turf, JMB se dit ravi de la condition de Belina Josselyn, mais les deux favoris seront bien sûr Bold Eagle et Propulsion.

L’ami Frédéric Zermati remet ça

Mon bon confrère d’Équidia adore Charles Aznavour, qu’il chante comme personne, et pour la seconde fois il va proposer un spectacle sur la vie du grand chanteur au théâtre Daunou, à Paris, du 3 au 31 mars prochain. Ils seront quatre sur scène et je me permets de vous le recommander.