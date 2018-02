VIDÉOS - Grand Prix de France 2018 : les interviews de M. Abrivard, A. Abrivard et P. Vercruysse

+

Préparez au mieux le quinté du dimanche 11 février à Vincennes, le Grand Prix de France, avec trois interviews vidéo. Matthieu Abrivard présente les chances de Briac Dark (le 12), Alexandre Abrivard celles de Uza Josselyn (le 13) et Pierre Vercruysse celles de Anna Mix (le 2).





Ce 62ème Grand Prix de France a lieu en 4ème course de la réunion 1, à 15h15. C’est la revanche sur plus court (2.100 m) du Grand Prix d’Amérique disputé il y a deux semaines, sans le vainqueur Readly Express, forfait car il souffre finalement d’un genou.



Ils sont 15 en lice et on devrait assister pour la victoire à une belle lutte entre Bold Eagle et le Suédois Propulsion, qui l’a devancé de peu dans les mêmes conditions à la fin de l’année dernière dans le Prix de Bourgogne.



Hélas, les entourages de Bold n’étaient pas à Vincennes jeudi 8 février. Briac Dark, Uza Josselyn et Anna Mix font figure d'outsiders capables de s’insérer dans le quinté, tout en sachant qu’il y a également Belina Josselyn au départ. Les 9 premiers s’élancent en tête derrière la voiture et il faut noter que Propulsion a tiré le 4, qui est une meilleure place que le 8 tiré par Bold...

Matthieu Abrivard présente Briac Dark

Le driver est "content" d'avoir tiré le 12. "C'est un très bon numéro. Je savais que j'allais être en seconde ligne, je préfère être en seconde ligne avec ce numéro-là que me retrouver avec le 7, le 8, le 9. Je suis derrière Belina Josselyn, qui ne va pas se faire avaler en partant".

Avec un parcours fluide, on va rentrer dans le quinté Matthieu Abrivard

Est-ce qu'il signe pour le même résultat qu'au Prix de Bourgogne (3ème) ? "Oui, tout à fait. Il s'était vraiment bien comporté. Le cheval est bien, il l'a fait voir dans le Prix d'Amérique (3ème). Parcours de vitesse, ça lui plaît bien (...) Je suis confiant. Avec un parcours fluide, on va rentrer dans le quinté".

Alexandre Abrivard présente Uza Josselyn

"C'est le programme de la jument, elle adore les courtes distances. Vu sa performance du Luxembourg, elle a le droit de participer à ce Prix de France (...) On a un bon numéro en seconde ligne. On peut se retrouver bien placé. Ce n'est pas sûr, mais avec une bonne course elle va finir dans le quinté".

Elle va en doubler plus d'un pour finir Alexandre Abrivard

"Si il y a une course bien rythmée et qu'elle a le bon parcours, elle va en doubler plus d'un pour finir". Dans quelle condition est-elle ? "Son entraîneur m'a dit qu'elle était extra".

Pierre Vercruysse présente Anna Mix

"La jument a tiré un excellent numéro. C'est vrai qu'une 5ème place serait vraiment synonyme de victoire compte tenu de l'opposition et de sa forme récente".

C'est compliqué à savoir Pierre Vercruysse

Cela dit, le driver se montre hésitant. "C'est compliqué à savoir". La jument vient tout juste de rentrer de Suède et elle reste "capricieuse".