Le 2/4 jackpot arrive, Le coup sûr de samedi 10 février

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 9 février 2018.

Trois interviews pour le superbe Grand Prix de France, le quinté de dimanche 11 février à Vincennes. Ce sont des outsiders intéressants derrière les trois favoris, Bold Eaglke, Propulsion et Belina Josselyn. À voir et revoir.

La der de Christian Bazire

Après de nombreuses années à la tête du syndicat des entraîneurs, l’oncle de JMB préside ce samedi 10 février son dernier gala du trot à Grosbois. Il va manquer mais son bilan est excellent et il est remplacé dorénavant par Thibault Lamare. Les grands vainqueurs 2017 vont être fêtés et récompensés, notamment JMB pour son 19ème Sulky d’Or, Alexandre Abrivard pour son Étrier d’Or, mais aussi l’entourage de Bold Eagle pour le Prix d’Amérique (Franck Nivard/Sébastien Guarato) et Matthieu Abrivard pour sa victoire dans le Prix de Cornulier avec Bellissima France.

Une seule entité pour le monde du cheval

À l’instigation de la sénatrice Anne-Catherine Loisier, toutes les fédérations équestres, le Trot, le Galop, La Fédération française d’équitation et deux autres fédérations ont décidé de se regrouper pour définir une politique globale du secteur, et avoir ainsi plus de poids par rapport aux pouvoirs publics. C’est Dominique de Bellaigue, du Trot, qui a été désigné premier président de cette structure pour six mois.

Le 2/4 jackpot arrive

Dans la foulée du simple jackpot lancé l’an passé et dont les résultats, selon le PMU, sont très bons. Son lancement est prévu le 1er mars prochain, d’abord sur internet, puis le 8 mars sur le réseau physique et au téléphone à Allo Paris. Le principe est le même, à savoir payer un peu plus cher pour un coefficient multiplicateur qui permet de toucher plus, jusqu’à mille fois le rapport, mais si on a un multiple supérieur à 1 (ce qui devrait être le cas dans 40% des mises selon les dirigeants). Le prix d’une combinaison simple, pour cela, passe de 3 à 4 euros, mais il sera possible de jouer en fléxi et en spot. Début, donc, dans un mois. C’est un plat de plus dans le grand menu du PMU.

Revoila Vulcain de Vandel

Le trotteur de Richard Cohen, passé de l’écurie de Nivard à celle de Benjamin Goetz, a remporté la 2ème course vendredi 9 février à Cagnes-sur-Mer en devançant Caly Loulou, malheureuse. Matthieu Abrivard l’avait moins été auparavant en gagnant le quinté avec Big boss. Une arrivée indiquée en cinq chevaux seulement par Claude Piersanti.

Le coup sûr de samedi 10 février

En l’absence des deux Guarato, la championne Erminig d’Oliverie court toute seule, même à 25 m de 10 concurrents dans la 8ème course de Vincennes, le Prix Ephrem Houel, vers 16h45.