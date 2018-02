+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 10 février 2018.

Une piste fouillante qui crée la polémique...

Le dégel après la neige a rendu samedi la piste difficilement praticable selon certains drivers et entraîneurs, mais pas pour les commissaires qui ont maintenu la réunion. Certains se plaignaient surtout du dernier tournant ou ils avaient l’impression de s’enfoncer dans le sol !



En conséquence, il y a eu des contre-performances gênantes pour les joueurs, notamment celle de Balzac de l’Iton dans la troisième, et dans le quinté Tony Le Beller, en raison de l’état de la cendrée, a décidé de faire non partant avec l’un des favoris Avenir de Blay.



Du coup de 16, ils sont passés à 13 ! Le Beller sera sanctionné mais il a déclaré préférer cela que courir. Si rien n’est fait, il est à craindre que les épreuves demain aillent moins vite que prévu et qu'on soit loin du record dans le Grand Prix de France !

Nos vidéos

Trois inters pour le quinté dans le Grand Prix de France, des outsiders valables derrière les 3 favoris de la course. À voir et revoir.

Cinq Miss France à Vincennes ce dimanche

Encore une belle initiative du trot. Maeva Coucke la nouvelle miss sera bien sûr présente pour ce rendez-vous traditionnel et donc accompagnée par les précédentes miss de 2010, 2013, 2014, et 2015. Elles iront à la rencontre du public qui en aura plein les yeux sans doute avant de participer à une course en fin de réunion avec deux spectatrices tirées au sort parmi le public.

Une course-poursuite aguichante

Dans le Prix des Centaures, l’autre belle épreuve de la réunion. Ce sera vers 16h45 avec une pouliche de 4 ans seule, 25 mètres devant sept aînées de 5 et 6 ans, dont Draft Life, la seconde du Cornulier qui sera la grande favorite avec Éric Raffin.

Un invité de marque dimanche à Vincennes

Le Président de Solvalla le principal hippodrome suédois qui devrait remettre officiellement à Pierre Pilarski l’invitation à venir disputer en mai prochain l’Elitloppet avec Bold Eagle.



Effectivement pas de flexi au 2/4 Jackpot

Et merci à l’internaute qui me l’a soufflé puisque je suis allé vérifier. Donc il ne sera pas possible de fractionner ses mises, ce qui est gênant avec un pari à 4 euros tout de même, mais on pourra y jouer au spot.

Bohémian Rhapsody non partante également dans une des courses principales

À cause du terrain pénible samedi qui a vu les participants du quinté courir en 1’17" seulement alors qu’ils peuvent faire bien mieux. Attacus, notre dernière minute, avait choisi le chemin de la corde, très gluant et il s’est embourbé !