Tout va bien pour Bold Eagle, Encore la fête à Vincennes

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 13 février 2018.

Tout va bien pour Bold Eagle

Claude Piersanti a rencontré Sébastien Guarato, qui lui a donné des nouvelles du crack. Il décompresse un peu après avoir enchaîné les grandes courses puis va préparer le Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur le 11 mars prochain, une épreuve qui manque au palmarès de son entraîneur et qu’il aimerait donc remporter. Les dernières éditions l’avaient été par Timoko.



Dans le Grand Prix de Paris son écurie sera représentée par Valko Jenilat et Carat Williams. Dimanche 21 février, il n’aura qu’un partant dans la grande course pour 3 ans, Follow You, qu’il estime énormément.

Encore la fête à Vincennes

Ce dimanche 21 février, avec une réunion placée sous le signe du Brésil avec un village gastronomique notamment.

Beau report pour les supporters de Björn Goop

Il avait trois partants dans le quinté de mardi 13 février à Vincennes et c’est le plus coté, qu’il drivait, qui l’a emporté à 17/1. Dans le Pick 5 qui a suivi, son trotteur est tombé, par la grâce de Dieu, de 25 à 13/1 et il s’est imposé également. Bon, on va dire qu’il a des supporters. Une bonne note dans le quinté d’ailleurs, As des Jacquets, qui a fini très vite. Un prochain gagnant.

On espère toujours une rectification d’Équidia

Les informations et surtout les rapports continuent d’être transcrits de la plus petite des façons depuis la nouvelle mouture. De nombreux turfistes me le signalent et regrettent cet état de fait car certains doivent s’approcher très près de la télé pour déchiffrer les rapports. Si cela pouvait s’améliorer...