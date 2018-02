VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion du dimanche 18 février 2018 à Vincennes

+

Préparez au mieux la réunion du dimanche 18 février 2018 à Vincennes avec trois interviews vidéo. C'est un dimanche de transition entre le Prix de France et le Prix de Paris.



L'affiche de cette journée placée sous le signe du Brésil, 24 heures avant le Carnaval de Rio est le Critérium des Jeunes/Prix Conte Pierre de Montesson, en 5ème course, avec 14 partants à 15h45 sur 2.700 m (attelé). Ce sont les meilleurs actuellement de la génération des F. Thierry Duvaldestin y drive le 5, Fifty Kalouma.



Pour le quinté, le Prix du Brésil (4ème course), le même Thierry Duvaldestin présente le 13, Valfleury, et Julien Raffestin se penche sur le 17, Versachet. Ils sont 18 au départ à 15h15, dont de nombreux étrangers, tous au même poteau des 2.700 m (attelé).

Prix du Brésil : Thierry Duvaldestin présente Valfleury

"C'est un cheval issu des reclamers mais il est pas mal en ce moment. Maintenant, il vient de gagner et là ce n'est pas du tout pareil, il y a des européens, des très bons chevaux, comme à chaque fois. Même s'il est bien, ça ne va pas être évident". L'entraîneur-driver espère tout de même que cet élément "sérieux" et "brave" sera "dans le quinté".

Prix du Brésil : Julien Raffestin présente Versachet

"Il sera déferré des quatre pieds, l'engagement est idéal, 7 à 10 ans, que des vieux chevaux. Il peut y avoir quelques bons chevaux étrangers, maintenant c'est une course à courir".



"En province c'est peut-être plus facile pour lui. À Vincennes, c'est forcément un peu plus dur, les courses sont plus sélectives, c'est un peu moins évident".



"Je lui ai laissé un petit peu de fraîcheur après la course d'amateurs parce que je trouvais qu'il était un petit peu fatigué pour finir. Ces derniers jours, il travaillé plus sur la vitesse, pour le mettre en éveil. J'ai essayé une nouvelle méthode, on va voir si ça va payé".

Prix Comte Pierre de Montesson : Thierry Duvaldestin présente Fifty Kalouma

"Il répète toutes ses performances, "sauf la dernière fois. C'était moyen, il n'était pas très bien parti. Je l'ai allégé un petit peu, il est bien au boulot, il va être mieux sur la longue distance. C'est une course qui est très ouverte. Pour moi il une petite chance, peut-être pas de gagner mais d'être dans les 3-4 premiers".