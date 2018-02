1

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 17 février 2018.

Trois inters pour ce dimanche de transition à Vincennes, deux sur le quinté et une sur le Critérium des Jeunes. Ce sont des outsiders spéculatifs. À voir et revoir.

Bazire affole les compteurs

C’est fait. Il a donc battu le record de succès de Franck Leblanc durant un meeting d’hiver qui était de 53 victoires. Il en a déjà 55 alors qu’il reste encore 7 réunions pleines. Il est favori déjà des deux prochains quintés et il devrait là aussi battre un record puisqu’il en a déjà remportés neuf en tant que driver.

Des chiffres un peu décevants

Selon Dominique De Bellaigue, le Président du Trot, les enjeux de ce meeting d’hiver sont en baisse malgré les efforts réalisés par la communication et les programmes. La chute serait de 1 à 2% seulement et elle est en partie due à une désaffection du quinté dont les mises sont en baisse. Le Prix de France, la semaine dernière, a ainsi chuté de 5% sur l’an passé.

Le Brésil en fête ce dimanche à Vincennes

À 24h du Carnaval de Rio. Il y aura ainsi des démonstrations de Capoeira, un sport à mi- chemin entre l’art martial et la danse et pour les jeunes des séances de tirs au but autour de structures gonflables. Également présents un village gastronomique et bien sûr des danseuses de samba. En coulisses, une convention sera signée entre les deux pays pour permettre aux éleveurs de faire naître chez eux des trotteurs agréés Français et ce sera ainsi le 30e pays à en bénéficier.

De nombreuses annonces au Galop

Annonces faites à l’occasion d’un point de presse jeudi dernier et dont l’objectif est de faire gagnant entre les recettes et l’intérêt des parieurs. Pour cela des dispositions sont été prises cette année pour diminuer les courses étrangères peu rentables évidemment et les remplacer par des courses françaises, pour malheureusement diminuer le nombres de courses amateurs premium, sur lesquelles on joue au PMU, et les remplacer par des handicaps.



L’obstacle où il y a un problème de partants va voir trois de ses quintés transférés au galop, en revanche la discipline gardera le même nombre de réunions et aura deux nouvelles grandes épreuves à l’occasion du Grand Steeple-Chase de Paris. Longchamp rouvrira donc le 8 avril prochain (jour du marathon de Paris) mais c’est le 29 avril que le renouveau de l’hippodrome sera célébré en grandes pompes avec 3 courses de Groupes notamment.



Il y aura au total 34 réunions sur ce Champ de Courses rénové dont pour la première fois 8 semi nocturnes les jeudi de mai à juillet prochain avec 5 quintés à 20h15 et le retour en octobre du Prix de l’Arc de Triomphe. Dix-sept groupes vont s’y courir d’ici à la fin de l’année.

Dès le 22 mars prochain auront lieu les dernières réglages sur le champ en attendant le début avril.

Des courses sur les Champs-Élysées

Il en est donc fortement question en septembre prochain mais la date n’est pas encore fixée. C’est une société britannique dont l’un des dirigeants est l’un des petits fils de la Reine Peter Philips qui en est à l’origine après avoir eu un refus à Londres. La municipalité parisienne n’est pas contre et il est question d’un parcours allant du Rond- Point à l’avenue Gorges V. Ce serait des courses PMU, sur le sable, ce qui va nécessiter quelques jours de préparation. France Galop s’occuperait de la logistique et évidemment l’image ferait le Tour du monde. Affaire à suivre...