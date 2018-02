+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 19 février 2018.

Une vidéo gagnante

Sur trois, avec Thierry Duvaldestin lauréat du quinté de dimanche 18 février à Vincennes à 15/1. Son Valfleury a eu le meilleur des parcours. C’est bien car c’est un pro très fiable dans ses jugements (voir Briac Dark).

Deux jours de mises à pied pour Bazire et A. Abrivard

Après le Critérium des Jeunes/Prix Comte Pierre de Montesson. Il seront chez eux les 1er et 2 mars prochain. JMB, en reprenant sa pouliche Fortaleza, a entraîné des fautes d’allure de Fastissime et Fric du Chêne, qui ont été disqualifiés pour cela. Alexandre Abrivard a fait de même créant également de la gêne dans le peloton. La favorite de la course, Fly With Us, a elle été disqualifiée pour la seconde fois de suite, pratiquement après le départ.

Encore 25 engagés dans le Grand Prix de Paris

Dimanche 25 février à Vincennes. Il va falloir regarder les restants engagés car plusieurs trotteurs comme Attentionnaly, Bilibili et Propulsion ne devraient pas courir. Il en faudra au moins 13 ou 14 pour le quinté. Réponse au plus tard jeudi 22 février.

Du monde à Vincennes pour la fête Brésilienne

Plus de 2.000 spectateurs en plus que l’an passé, mais les enjeux au PMU depuis le début de l’année seraient, selon le président du Trot, du même ordre que l’an passé. Il n’y a pas de chute donc mais pas d’envolée non plus.

Les entraîneurs de galop en forme

Guy Chérel continue de faire un festival à Pau, et au galop André Fabre avait ses deux premiers partants en fin de semaine dernière à Chantilly. Il a remporté une course et terminé 4ème de l’autre. Apparemment, son écurie est prête pour la rentrée.