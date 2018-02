Du grand JMB, Blue Dragon blessé

1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 22 février 2018.

Du grand JMB

Il a rattrapé de justesse Cleangame, le grand favori du quinté de ce jeudi à Vincennes, et malgré cette faute au départ handicapante il est revenu progressivement sur les autres pour les dominer à la fin. Ses preneurs ont eu des sueurs froides mais tout s’est bien terminé.



À noter que Franck Nivard a, lui, été malheureux dans le peloton avec Tinamo Jet et qu’il aurait dû terminer 2ème plutôt que 3ème. À reprendre. À noter aussi que Claude Piersanti indiquait le quinté.

La Chine en vedette dimanche 25 février à Vincennes

L’hippodrome, qui ne manque pas de réactivité, va fêter la nouvelle année du chien, le nouvel an chinois étant appelé maintenant nouvel an lunaire. Il y aura de nombreuses animations gratuites, comme un village gastronomique, des défilés en costumes, des ateliers d’initiation à la calligraphie si particulière et des voyages à gagner.



À cette occasion, un mémorandum sera signé pour poursuivre les possibilités de développer les courses hippiques en chine avec des officiels présents.



À signaler qu’une épreuve sera également organisée pour soutenir le Secours Populaire. Autant de raisons de se rendre sur place, avec bien sûr le Grand Prix de Paris sur la piste.

14 dans le Grand Prix de Paris

Il sont tous associés à des drivers et ce devrait donc être le quinté sur une longue distance pour cette 3ème grande course du meeting après l’Amérique et le Prix de France. Évidemment, trois concurrents sur ces 14 se détachent du lot : Belina Josselyn, Briac Dark et Bird Parker. C’est ouvert ensuite. Rendez-vous vendredi 23 février pour des vidéos de présentation. Bold Eagle, lui, se réservé pour le dimanche 11 mars à Cagnes-sur-Mer.

Blue Dragon blessé

Le champion de Guy Chérel ne courra pas ce printemps. Il est victime d’une tendinite et son année toute entière s’annonce compliquée sur les obstacles d’Auteuil, où les courses reprennent dans 10 jours.

Le quinté d’Auteuil remplacé mardi 27 février

À cause du gel. La course sera au trot à Pontchâteau, mais ce n’est que vendredi 23 février que les dirigeants décideront si la réunion entière d’Auteuil est annulée ou si les autres courses auront lieu.