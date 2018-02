VIDÉOS - Trois interviews pour préparer le Grand Prix de Paris 2018

+

Préparez au mieux la réunion du dimanche 25 février à Vincennes avec quatre interviews vidéo. C’est en principe le dernier dimanche de courses du meeting d’hiver en région parisienne, en principe car si le gel est trop fort la réunion d’Auteuil du 4 mars pourrait à son tour être transférée.



Ce dimanche, c’est le Grand Prix de Paris qui est la course vedette (avec également autour de la piste des festivités pour le nouvel an chinois). Ils sont 14 au départ de la revanche sur plus long du Grand Prix d’Amérique. Il y a 4.150 m à parcourir. Sont absents Readly Express, le Suédois vainqueur le 28 janvier, Bold Eagle, qui se réservé pour le Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, et Propulsion, rentré au pays.



Du coup, trois concurrents se détachent nettement et ensuite c’est à chacun les siens pour le quinté. Il s’agit de Belina Josselyn, qui reste sur une 2ème place au Grand Prix de France,

de Briac Dark, 4ème de la même course et 5ème de l’Amérique, et Bird Parker,

6ème seulement de l’Amérique mais lauréat auparavant du Belgique. C’est la 4ème course avec un départ vers 15h17.

Grand Prix de Paris : JMB présente Belina Josselyn

"C'est complètement différent. La distance s'allonge vraiment : 4.100 m, il faut faire deux tours de la grande piste. Pour elle je ne pense pas que ce soit trop un problème car elle respire très bien, elle est très calme. Elle a bien récupéré, elle finit bien l'hiver".

Grand Prix de Paris : Thierry Duvaldestin présente Briac Dark

"Le cheval est bien, il reste sur deux belles courses, le Prix d'Amérique et le Prix de France. À chaque fois, il est à sa place, les concurrents devant lui sont meilleurs. C'est le top (...) Il fait sa course tout le temps. On espère que sur cette distance-là il va faire sa course à nouveau. Il n'y a pas de raison. Son père l'avait gagnée. Deux fois la cote, ça ne va pas pas être un problème pour lui. On aura des ambitions".

Grand Prix de Paris : Franck Nivard présente Cash Gamble

"C'est un bon petit cheval, sympa, brave, maniable, il ne tire pas dans un parcours donc c'est avantage sur 4.000 m. Après c'est une distance un peu inconnue pour lui, on ne sait pas trop où on va, mais bon le cheval est bien, il vient de bien courir, il est sur la montante. Maintenant ce n'est pas une priorité (...) On n'a pas le choix avec lui, il faut attendre, courir caché et avoir un bon parcours. Si on est 4/5 on sera très contents".

Prix Monflanquin : JMB présente Blé du Gers

Jean-Michel Bazire sera aussi au départ de la 6ème course dimanche 25 février avec le 17, Blé du Gers. "Le cheval est très bien au travail, ne pose pas de problème. Ça fait deux fois qu'il gagne, pourquoi pas trois ?"