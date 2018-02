+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 23 février 2018.

Nos vidéos

Quatre interviews pour la journée de dimanche 25 février à Vincennes dont trois pour le quinté dans le Grand Prix de Paris, et ce sont des favoris. À voir et revoir.

Éric Raffin out ce week end

Il est à pied et sera en Vendée pour son plaisir. Alexandre Abrivard est aussi à pied mais il peut driver dans un groupe 1 et sera donc bien le partenaire de Bilibili dans le Grand Prix de Paris.

Toujours les Bigeon

Encore un beau succès dans le quinté de vendredi 23 février à Enghien et encore deux bonnes chances dans la réunion d’Enghien ce samedi 24 février. Quel meeting pour eux, et pour JMB, également victorieux à Enghien.

Jean Arthuis médiateur pour les courses

L’ancien ministre centriste, qui est proche d’Emmanuel Macron et qui a eu un trotteur chez Christian Bigeon, va travailler à la modernisation de la filière hippique à la demande de Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics a laissé entendre que la séparation des masses pour le PMU entre le net et les autres lieux de paris n’était peut être pas définitive.

Début du défi du galop à Cagnes-sur-Mer

Il a été lancé en 2006, déjà, et permet à certains galopeurs de disputer les grands prix en France et à l’étranger en bénéficiant, comme pour le GNT, d’un classement général. La propriétaire de Smart Whip, lauréat l’an passé, a ainsi remporté, outre les prix, un bonus de 100.000 euros en ayant gagné trois étapes. Voyant cela, les dirigeants ont changé la donne et il faut maintenant quatre succès pour y avoir droit. Il y aura 17 étapes cette année et pour la première ce samedi 24 février c’est Garlingari, le champion de Corine Barande Barbe, qui en est le favori.

Toute la réunion de mardi 27 février à Auteuil annulée

Après le quinté, ce sont en effet toutes les épreuves de la réouverture qui n’auront pas lieu pour cause de gel. Elles seront réparties plus tard, et notamment trois d’entre elles le dimanche 4 mars où, en principe, les épreuves devraient bien se passer, selon la météo.