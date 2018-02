Jefferson tire sa révérence, Dexter Fromentro finit fort son meeting

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 25 février 2018.

La Chine en fête à Vincennes

Succès pour l’organisation des courses car la communauté chinoise était en nombre sur l’hippodrome dans une ambiance bon enfant. Comme ce sont des joueurs, j’imagine que la recette en a profité. La direction du PMU était également présente pour signer un mémorandum avec des autorités chinoises.

Dexter Fromentro finit fort son meeting

Très régulier, le trotteur de la famille Levesque n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires dans la 3ème course, dimanche 25 février à Vincennes, où la malheureuse Durzie a perdu sur faute la 3ème place qui lui paraissait acquise. À noter que cet accessit est revenu à Léo Abrivard, le petit frère d’Alexandre, déjà lauréat de la 2ème course.

Jefferson tire sa révérence

Mon bon confrère d’Équidia, qui a longtemps été l’homme de la province où il commentait les courses pour la chaîne, a décidé de prendre une retraite méritée. Je lui souhaite le meilleur et je suis certain qu’il continuera de fréquenter les champs de courses où il a tissé de bonnes relations avec les pros et les dirigeants.