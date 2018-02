Le 2/4 jackpot débarque jeudi 1er mars, Toujours pas de PDG nommé au PMU

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 27 février 2018.

Du beau travail à Enghien

Les hommes de piste, sans qui rien ne peut se dérouler correctement, ont travaillé d’arrache- pied pour que les épreuves de ce mercredi 28 février puissent avoir lieu. La piste a été très bien préparée et, par moments, on se croyait même dans un western avec la poussière soulevée mais les épreuves ont été régulières avec peu de non partants.



Cela dit, cela s’est mal passé pour JMB, malheureux au départ dans le quinté où il a été gêné par un adversaire, et disqualifié dans la 3ème avec le favori Colonel.

Le 2/4 jackpot débarque sur le net du PMU jeudi 1er mars

C’est la déclinaison pour ce pari du simple jackpot et, comme lui, il permet d’avoir sur son ticket un multiplicateur de gain allant de 1 à 1.000. Selon le PMU, il y a 40% de chance d’avoir plus de 1. En attendant, le tarif est plus cher : il passe de 3 à 4 euros l’unité. Il peut être joué en spot et est disponible, donc, dans toutes les épreuves avec 2/4. C’est dans une semaine, le 8 mars, qu’il sera accessible dans le réseau et au téléphone à Allo Paris.

Encore 14 dans le Prix de Sélection samedi 3 mars

Une belle épreuve avec les meilleurs E qui sera, je l’espère, le dernier quinté d’un meeting d’hiver qui se sera passé très vite. Réponse jeudi 1er mars, où d’ailleurs, la réunion de Vincennes est encore de qualité.

Toujours pas de PDG nommé au PMU

Cela fait quatre mois que Alain Resplandy-Bernard assure l’intérim après le départ de Xavier Hurstel. Il est candidat au poste mais la décision des Sociétés de Courses et de l’État tarde à venir, ce qui est étonnant pour une entreprise de cette envergure. À suivre.