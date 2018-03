Le quinté va bien se disputer à Auteuil dimanche 4 mars

+

Le quinté va bien se disputer dimanche à Auteuil

Ce sera la reprise des courses d’obstacles. De la pluie est en effet attendue vendredi et samedi sur la région parisienne : elle va alourdir la piste qui risquera dimanche d’être collante, alors que 12 épreuves y sont prévues puisque sont ajoutées 3 courses non courues mardi dernier.

La 6 non partante à Cagnes

Le numérotage ne change pas, il continue d’aller jusqu’à 16. Ses gains en Italie n’étaient pas les bons, donc elle ne pouvait disputer la course pour cette raison administrative.

Bravo les hommes de pistes !

Encore une fois, car ils n’ont pas ménagé leurs peines à Vincennes pour que les épreuves de ce jeudi se passent dans les meilleures conditions, alors qu’il avait neigé dans la nuit de mercredi à jeudi sur la région parisienne. Ils restent en vigilance jusqu’à samedi, date de la der du meeting d’hiver (voir édito), où le quinté se disputera bien dans la course poursuite du Prix de Sélection avec 14 partants. Une belle épreuve.

Deux favoris absents du quinté de jeudi

Alamo du Goutier n’a pas pu rejoindre le champ et a été déclaré non partant avant le début de la réunion. Cash And Go a lui été malheureux dans le parcours, ce que regrettait après l’épreuve Sébastien Guarato. À reprendre la prochaine fois. De son côté, Ferretaria a, comme prévu, fait impression dans le premier groupe 2 au monté pour pouliches. C’est l’actuel leader de la génération et une nouvelle victoire pour Matthieu Abrivard, la 4e en 24 heures.