VIDÉOS - Trois interviews pour préparer le Prix de Sélection 2018

Préparez au mieux le quinté du samedi 3 mars 2018 à Vincennes, le Prix de Sélection, avec les interviews de Franck Nivard pour Erminig d'Oliverie (le 6), Sébastien Guarato pour Eridan (le 4) et Ecu Pierji (le 5) et Pierre Vercruysse pour Express Jet (le 1).



C'est la dernière journée du meeting d’hiver de Vincennes et le quinté est la plus recherchée des courses. Ce prix de Sélection est un classique où les 4 ans bénéficient d’une avance de 25 m sur 2.175 m seulement face à leurs aînés de 5 et 6 ans.









Ils sont 14 au départ de cette 3ème course, six 4 ans devant et les huit autres derrière. Les jeunes seront les favoris. Ce sont les E. À 25 m, seuls Davidson du Pont, avec Jean-Michel Bazire (mais ferré), Caly Loulou et Charly du Noyer peuvent les inquiéter.





Dimanche 4 mars, le quinté retrouvera l’hippodrome d’Auteuil dont ce sera la réouverture.

Franck Nivard présente Erminig d'Oliverie

Elle est déferrée des quatre pour la première fois et selon le driver "ça devrait être un plus. On est assez confiant. Elle est peut-être un peu plus à l'aise sur plus long, mais 2.100 m elle a déjà bien couru. Elle est bien, a fait un super meeting, n'est pas fatiguée de son hiver. Je pense qu'elle devrait encore bien faire".

Sébastien Guarato présente Eridan et Ecu Pierji

"Ils ont fait un meeting, résume l'entraîneur de Bold Eagle. C'est dommage que Eridan soit distancé de la 1ère place du Critérium des 3 ans. Après, il a quand même confirmé que c'était un des meilleurs mâles. Ecu, il a fait beaucoup de places. C'est surtout un cheval de groupe 1 (...) il devrait faire sa course. Si il y a du rythme, on a une chance pour être dans les quatre premiers avec les deux chevaux".

Pierre Vercruysse présente Express Jet

Lui aussi est déferré pour la première fois des quatre. "Je pense que ce sera tout ou rien, confie son entraîneur et driver. Au niveau allure, ça va énormément l'avantager. Au niveau pied, je lui ai laissé beaucoup de corne, donc j'ai de la marge. Seul inconvénient, il a un petit peu les pieds plats".





Pierre Vercruysse a par ailleurs été "très embêté par les conditions climatiques" pour régler son cheval, qui "n'a pas de référence sur 2.100 m". Cela dit, il "est très bien". "Je serais déçu de ne pas être 3e, 4e ou 5e".