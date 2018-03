+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 3 mars 2018

2/3 pour les vidéos

Pierre Vercruysse a terminé second du quinté et Franck Nivard 3ème. Seuls manquent hélas les 2 Guarato pour cette der du meeting d’hiver.

La phrase du jour pour le propriétaire d’Uza Josselyn

Le suisse René Aebischer était encore une fois mécontent avant le Prix du Plateau de Gravelle du tirage au sort de sa jument derrière l’autostart. Elle avait hérité du 7 à l’extérieur d’où sa tirade : "J’ai plus de chance de gagner au loto que d’avoir décidément un bon numéro !" . Heureusement, il y a une justice et Uza l’a emporté aux dépends du très régulier Afghan Barbès et du suédois Vivid. Une Sérenade toujours là a terminé 4ème.

Un nouveau quinté+ sans doute pour le début du prochain meeting d’hiver

Il y a en ce moment des expérimentations et selon Guillaume Maupas, le n° 2 du Trot, cela devrait aboutir en automne prochain. Par ailleurs, il ne pense pas que le GNT migrera du mercredi au samedi tout de suite, comme certains présidents de sociétés régionales l’espèrent. "On verra cela dans au moins 2 ans", m’a-t-il laissé entendre.

La reprise en petit comité à Auteuil

Il y a la qualité sans doute mais pas la quantité puisque 85 sauteurs seulement sont engagés dans les 10 courses de la réunion, soit 8,5 par épreuve ! C’est le quinté à 15 partants qui est la course la plus fournie alors que les 3 premières ont chacune 5 et 6 partants. Dommage.

À noter d’ailleurs que les 2 tops de Royan sauvent la recette puisque François Nicolle a à lui tout seul 14 engagés et Guillaume Macaire 10.





James Reverley prend dès cette première journée son Joker de l’année. Il faut dire qu’il est associé dans l’épreuve principale à la surdouée De Bon Cœur opposée au régulier Device. Encore un match entre les 2 entraîneurs classiques.