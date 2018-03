Une reprise en catimini à Auteuil

1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 3 mars 2018

Reprise avortée pour James Reverley

Le crack jockey qui avait pris son joker pour ce retour à Auteuil a déclaré forfait car il a lourdement chuté la veille à Fontainebleau. Hospitalisé, il a reçu un coup violent d’un cheval alors qu’il était à terre et il devrait en savoir plus dans les jours qui viennent. Il aura sans doute une belle fracture. Du coup, il a été remplacé dans toutes ses courses dimanche notamment par Thomas Beaurain dans le quinté sur Saint Xavier.

Et une reprise en catimini

L’obstacle n’a pas de chance car les pluies sur Paris n’ont pas attiré la foule sur l’hippodrome malgré sa proximité avec le métro. Vivement du beau temps pour tout le monde.

En attendant 11 courses sont au programme de la réunion de Compiègne

Avec encore des Macaire et des Nicolle à profusion. Il faut dire que le climat à Royan a été meilleur qu’à Paris et que leurs chevaux sont prêts contrairement à d'autres. À noter que ni dimanche, ni lundi, Jean Paul Gallorini n’a eu de partants. Tout comme Jéhan Bertran de Balanda, à cause sans doute des inondations de Maisons-Laffitte.

Rentrée réussie pour la championne Perfect Impulse

Elle faisait son retour sur les haies alors que sa spécialité est le steeple. Bien montée par son partenaire habituel Tristan Lemagnen, elle s’est imposée de bout en bout et ce ne sera pas le seul succès pour elle cette année, j’en suis certain.

Les 2 dernières minutes dans les 3

J’en suis ravi. Boy de Balme s’est imposé avec Théo Chevillard et Babo Natale a pris une bonne 3ème place. Je vous indiquais en conséquence le très correct tiercé dans le désordre en 7 chevaux.

Ready Cash écrase tout

Il a été l’étalon vedette encore une fois du meeting d’hiver de trot, et ses produits ont battu un nouveau record à 4,3 millions d’euros contre 3,7 l’an passé.