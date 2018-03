Les Dimanche au Galop reviennent, Le festival Macaire/Nicolle continue

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 6 mars 2018.

Les Dimanche au Galop reviennent

Il s’agit des nombreuses animations destinées aux familles (comme des balades à poneys) qui attirent chaque année de nombreux enfants sur les hippodromes. Ils vont s’échelonner du 18 mars au 27 mai prochain et la 1ère aura lieu à Auteuil dans moins de 15 jours donc.

Des sanctions pour ceux qui ne se montrent pas

Une décision des dirigeants du Galop pour éviter que des concurrents trop nerveux quittent rapidement le rond de présentation afin d’aller directement dans les boites de départ. L’objectif est de faire vivre l’avant-course, et donc que tous les acteurs, sauf dérogations bien établies, soient présents pour cela.

Un bel avenir pour un Macaire et un Gallorini

Saint Goustan Blue s’est promené dimanche 4 mars dans la 7ème course à Auteuil, et il a nettement devancé le champion Bipolaire qui, c’est vrai, a couru gentiment. Ce Macaire pourrait disputer à son tour le Grand Steeple s’il reste dans cette forme.



Belle victoire également, à un niveau moindre, de Chinco Star, entraîné par Isabelle Gallorini. C'est son 3ème succès consécutif. On ignore ses limites actuelles. À suivre.

Toujours pas de décision concernant Fabrice Souloy

Les commissaires du Trot attendent d’en savoir plus sur la sanction suédoise pour lui redonner ou non sa licence qui devait lui être rendue au début de l’année. On verra.

Le festival Macaire/Nicolle continue

Le premier a remporté le quinté de lundi 5 mars à Compiègne avec Kapkiline devant le second (je vous indiquais le quarté en six). Macaire a aussi remporté la 1ère course avec Sharock, et Nicolle la 4ème avec Polirico, à égalité avec un Cherel. C’est simple l’obstacle, non ?