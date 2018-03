Surprise : Isabelle Coltier-Spira va quitter la communication du Trot

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 7 mars 2018.

Isabelle Coltier-Spira va quitter la communication du Trot

Mauvaise surprise car son professionnalisme et sa gentillesse sont loués par tout le monde. On l’apprend à l’instant. J’y reviendrai demain. C’est sa fidèle numéro 2, Valérie François, qui la remplacera à partir du mois de juin prochain. Je suis personnellement touché.

Beau contrat pour Théo Bachelot

Le jockey de galop a signé pour une première monte avec Jean-Louis Bouchard, une casaque qui a déjà remporté deux fois le Jockey Club. Il faut dire qu’il est le pilote de l’espoir de l’écurie de Stéphane Wattel, Sacred Life, qui a passé un bel hiver selon son mentor. C’était le favori du Critérium International de Saint-Cloud, qui n’avait pu avoir lieu pour cause de grève. Le cheval est engagé dans les 2.000 Guinées de Newmarket mais aussi dans la Poule d’Essai des Poulains.

Les Fabre sont prêts

Ils ont fait un festival mardi 6 mars à Chantilly, notamment grâce à Talismanic et Cloth of Stars dans la 4ème. Ils devraient courir de belles épreuves à Dubaï à la fin du mois. À suivre.

Encore 16 dans le Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur

Dimanche 11 mars à Cagnes-sur-Mer. Il y a bien sûr bien sûr Bold Eagle et Bird Parker. On y reviendra.

La piste de La Capelle a joué des tours

Mercredi 7 mars. Elle était très collante en raison des pluies tombées sur l’hippodrome et on a vu qu’il était difficile de revenir de l’arrière. Quelques favoris en ont été victimes, dans le quinté notamment : les deux leaders, Cleangame et Captain Sparrow, n’ont pas été rejoints. Bob, qui a essayé de les suivre, s’est enlisé et a dévissé pour perdre le bénéfice d’une 5ème place. La météo a malheureusement joué à plein.

Freddy Head et David Windrif sortent leurs bons chevaux

J’ai vu dans les engagements qu’il faudra suivre vendredi 9 mars les Freddy Head et samedi 10 mars les David Windrif à Auteuil. À noter qu’il ne nous est pas possible d’aller à Compiègne pour les vidéos (dommage que Enghien ait fermé en plat) et que malheureusement (ou heureusement) on parlera plus du plat que de l’obstacle durant ce mois.