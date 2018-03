+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 9 mars 2018.

Deux interviews pour le quinté de plat à Saint-Cloud qui se dispute dimanche 11 mars dans une épreuve de 16 partants. Les deux entraîneurs sont confiants. À voir et revoir.

Christophe Soumillon en forme

Il a remporté les 2ème et 3ème courses de Chantilly ce vendredi 9 mars, le quinté et une épreuve d’inédits. Il s’est imposé à 6/1 et 7/1.

Belle épreuve de trot au Croisé-Laroche samedi 10 mars

En réunion 5. Il s'agit de la 3ème course, le Grand Prix Charles Desrousseaux, avec 14 très bons éléments au départ vers 18h15. Parmi les participants, Cobra Bleu avec Pierre Vercruysse, Akim du Cap Vert avec Franck Anne et Attaque Parisienne avec Franck Harel.

À Auteuil, peu de partants encore hélas

En réunion 1, samedi 10 mars toujours. 76 pour 8 courses, soit moins de 10 par course. Conséquence, pas de Pick 5 mais quatre super 5. On peut jouer aussi au 2/4 jackpot dans quatre courses en espérant le ticket amplificateur.



À noter pour les stats du quinté que Florent Bayle, le jockey d’Aquatique, une des favorites, débute dans les quintés pour le compte de Patricia Butel. Le cavalier d’un autre favori peut espérer briser un écart important : Clément Lefebvre n’a toujours pas remporté Evènement en 38 tentatives. Il est en selle sur Enfant du Pays.

Bold Eagle va prendre la tête

Selon Sébastien Guarato. Il compte bien profiter de son numéro 1 derrière l’autostart dimanche 11 mars dans le Critérium de la Côte d’Azur. Après, ce sera qui m’aime me suive.