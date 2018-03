+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 10 mars 2018.

Nos vidéos

Deux inters pour le quinté de Saint-Cloud. À noter que David Windrif évoquait également hier les chances de Le Mans qui a gagné ! À voir et revoir.

La reprise à Saint-Cloud

Avec une Listed en vedette, le prix Rose de Mai ou la favorite est, tiens, une Fabre !

Un beau Pick 5 évidemment

À défaut d’être le quinté car ils ne sont que 13, le Critérium de Vitesse de la Côte-d’Azur est un superbe Pick 5 avec la présence de Bold Eagle. Départ de la 5e course vers 16h05 et nos pronostics sur le site bien sûr.

Uza Josselyn à l'Elitloppet

La jument d’Alexandre Abrivard a obtenu son invitation pour disputer le Prix d’Amérique Suédois. C’est bien pour elle qui s’est donnée tout l’hiver en remportant dernièrement le Prix du Plateau de Gravelle.

Les prélèvements du dernier Prix d’Amérique négatifs

Tous les prélèvements sont négatifs. C’est bien et c’est mieux en le disant.

Enfant du Pays malheureux

Il a chuté au dernier obstacle du quinté alors qu’il paraissait devoir l’emporter. Du coup, la victoire est revenue à l’outsider Tertre devant le Macaire Valcroix et la dernière minute À Plus Tard. Nous avions le tiercé en 6 et le 5e mais pas le 4e hélas. À noter les déceptions d’Aquatique et d’Hell boy, 6e et 7e seulement.

Un bon Duvaldestin

Gross Weight a battu le record de la belle course monté de Caen ce samedi et remporté son 8e succès en France, sans doute pas le dernier.

Whetstone : la grande classe

Le duel attendu entre My Way et la jument de Guillaume Macaire a tenu ses promesses samedi et c’est donc Whetstone qui s’est imposée nettement avec Bertrand Lestrade. C’est la meilleure sur le steeple des 4 ans et surtout elle perpétue la classe familiale puisque c’est la petite sœur de deux champions : So French et Device. Elle s’annonce comme une des vedettes du printemps à Auteuil.