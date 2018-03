+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 11 mars 2018.

Philippe Allaire a vu la course de Bird Parker à Milan

L’entraîneur avait quitté Paris pour Nice mais son vol a été détourné sur Milan en raison de la météo. Pas sûr que cela lui ait plu, d’autant que son champion n’a terminé que quatrième de l’épreuve !

Tiercé désordre et une vidéo sur 2 dans le quinté

Celle de David Windrif 5ème de l’épreuve alors que le cheval de Freddy Head n’a terminé que 8ème . A noter un bon succès de l’entraineur , ex jockey , Richard Chotard et la déception hélas , pour une fois , des dernières minutes car outre Très Rush 8ème , Crimson Lake n’a terminé que 9ème .On fera mieux la semaine prochaine.

Un succès sympathique

Celui du jeune Japonais Kobayashi, qui entraîne en France depuis plusieurs années avec un petit effectif et toujours le sourire. Il a remporté une belle Listed dimanche à Saint-Cloud à 30/1 avec sa pouliche Tosen Gift pilotée par Fabrice Véron. Il peut rêver à une participation au Diane car elle s’est imposée nettement et pour sa rentrée, signe qu’elle va progresser encore.

L'avenir de Billie de Montfort

Selon Sébastien Guarato, sa championne, seconde de Bold dimanche, va disputer dans les semaines à venir toutes les courses du calendrier sur de courtes distances et pistes plates : son sport a-t-il dit. Elle va donc encore grossir son compte en banque. Car elle est extraordinaire de courage. À noter, la cinquième place dans la course, après le distancement d’une sérénade, de la brave Anna Mix. voilà qui va plaire à quelqu’un...