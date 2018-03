+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du lundi 12 mars 2018.

Un quinté mouvementé à Compiègne ce lundi

Sur une piste très lourde, avec un jockey obligé de changer de tapis de selle avant la course, des concurrents faisant des difficultés pour rentrer dans les boîtes et pour finir un des favoris Dark Dream au tapis à la suite d’une chute dans la course qui n’a pas modifié l’ordre d’arrivée d’ailleurs ! Résultat : des outsiders au passage du poteau. Tout ça pour ça !



À signaler tout de même un intéressant quinté de trot à venir mercredi prochain à Laval.

Début du Festival de Cheltenham

C’est le top des courses d’obstacles et un match toujours excitant entre les Britanniques et les Irlandais. On peut y jouer pendant 4 jours de mardi à vendredi mais il y a peu ou pas de chevaux tricolores engagés. À noter que c’est l’endroit où il faut être, même en semaine, en Angleterre et que j’y ai vu des spectateurs payer très cher des places pas top !

Bold Eagle remplit Cagnes-sur-Mer

Malgré le mauvais temps, il y a eu en effet plusieurs milliers de spectateurs pour admirer l’artiste. C’est bien d’avoir une locomotive au trot.

Le retour d’Aubrion du Gers

Le champion hongre de JMB n’avait pas d’engagements cet hiver mais il va faire une rentrée attendue dans les prochains jours. C’est l’un des tombeurs de Bold Eagle !

Bertrand Meheut futur Président du Pmu

C’est l’info qui circule depuis quelques jours et qui devrait être bientôt confirmée officiellement : l’ancien patron de Canal, âgé de 67 ans, serait en fait un Président non-exécutif qui s’appuierait sur un DG très actif pas encore désigné. L’état qui a un droit de regard serait favorable à cette nomination. À suivre...