L’Obstacle serre les poings, Gaëtan Masure opéré

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 15 mars 2018.

L’Obstacle serre les poings

Il devrait y avoir une brutale chute des températures ce week-end, avec peut-être de la neige, ce qui pourrait poser problèmes aux sauteurs à la réception des obstacles. Pour le moment, la belle journée de dimanche 18 mars est maintenue à Auteuil mais les dirigeants scrutent le ciel.

Le retour des Dimanche au Galop

Ce sera dimanche 18 mars à Auteuil la reprise pour neuf journées de ces animations gratuites pour les familles. Ils vont se partager entre Longchamp et Auteuil. Rappelons que les entrées sont gratuites pour les moins de 18 ans et qu’elles sont sinon de 6 euros.

Gaëtan Masure opéré

L’infortuné jockey de François Nicolle est tombé récemment et a été aussitôt opéré. Il espère reprendre la compétition dans quelques semaines. On lui souhaite un bon rétablissement, ainsi qu’à Johnny Charron, lui aussi arrêté.

Rashke : sûrement un bon poulain

C’est un Godolphin qui a débuté victorieusement avec Mickaël Barzalona ce jeudi 15 mars à Chantilly dans la 2ème course, le Prix du Beauvaisis. Il l’a fait dans un bon style et sans effort apparent. On en reparlera. Chez les pouliches, la Wertheimer favorite, Lunch Lady, entraînée par Freddy Head, s’est également imposée nettement dans la 5ème, le Prix du Soissonnais. Mais j’ai préféré le poulain.

Wattel fois deux chez les entraîneurs

Sa fille Anastasia a eu un premier partant en début de semaine qui a terminé à une bonne 5ème place. Elle entraîne ses quelques chevaux avec son père Stéphane et a sûrement un bel avenir. Attention à elle.

Surprenant quinté à Caen vendredi 16 mars

Voir notre édito. Il faut en profiter !