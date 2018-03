VIDÉOS - Trois interviews pour préparer les quintés du 17 mars à Saint-Cloud et du 18 mars à Auteuil

+

Préparez au mieux le week-end avec trois interviews, une pour le quinté de samedi 17 mars à Saint-Cloud, le Prix Dunette, et deux pour celui du lendemain à Auteuil, le Prix des Dimanches au Galop, en espérant que les courses y auront bien lieu car on annonce des baisses de températures. Si elles sont annulées, les épreuves seront transférées au dernier moment au Trot.



Pour le quinté de samedi 17 mars à Saint-Cloud, Julien Phelippon présente Santa Valentina (le 16). C’est une course au féminin avec 16 partantes sur 2.100 m à 15h15 sur du plat au galop. Cette 3ème course de la réunion 1 s'annonce encore très ouverte.



Pour le quinté du dimanche 18 mars, le même Julien Phelippon se penche sur Lamigo et Bernard Beaunez sur Cayo de Pail. C’est une course de haies intéressante avec des concurrents connus.

Julien Phelippon présente Santa Valentina

"Il se trouve qu'en ce moment les quintés sont relativement creux. Je pense qu'elle n'y sera pas ridicule", estime l'entraîneur de cet outsider qu’il vient d’acquérir à réclamer.



Comment est sa forme actuelle ? "C'est dur à dire parce qu'elle vient d'arriver. Je trouvais que ses perfs sur la fibrée ne sont pas exceptionnelles cet hiver. Je pense qu'elle est bien meilleure sur gazon (...) et que le parcours ne pose aucun problème".



Julien Phelippon trouve cet engagement "amusant. C'est pour ça que j'ai tenté. Après, il faudra qu'elle fasse mieux que ses courses de l'hiver".

Julien Phelippon présente Lamigo

Lamigo vient de prendre une bonne 4ème place en steeple. "Il est moins bien placé en haies mais pour moi il y est bien meilleur, estime son entraîneur (...) Il adore le terrain lourd. À 10 ans, il a un moral nettement supérieur à beaucoup de mes 4 et 5 ans. Je l'adore, je serais très déçu de ne pas faire l'arrivée de ce quinté".

Bernard Beaunez présente Cayo de Pail

"Il s'adapte à tous les champs de courses et court bien frais, se félicite l'entraîneur. Le cheval est en pleine condition, il a son mot à dire (...) Il est régulier, on n'a rien à lui reprocher".