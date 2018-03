+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 26 mars 2018.

Cyrille Linette quitte L’Équipe pour...

Cela se précise peut-être pour le PMU puisque son nom a circulé comme directeur général délégué aux cotés de Bertrand Meheut, annoncé lui comme président non exécutif. Récemment, Alain Resplandy-Bernard avait laissé entendre qu’il continuerait bien sa mission dans l’entreprise, mais l’annonce du départ de Linette de L'Équipe à la fin du mois de mars le remet dans la course. L’entreprise et les dirigeants hippiques sont toujours dans le mutisme mais cela devrait se décanter très vite je pense.

Une pouliche née dans la pourpre

Elle s’appelle Zarkamiya et comme son nom l’indique c’est la fille de Zarkava et d’un autre phénomène, Frankel. Elle est engagée dans la Poule d’Essai des Pouliches le 13 mai et ne devrait donc plus tarder à débuter sous les couleurs de l’Aga Khan.

Reprise des "after work" à Vincennes

Elles ont lieu le vendredi soir et proposent des instants conviviaux à une population jeune qui, souvent, découvre entre amis les courses de trot. Notez par ailleurs un beau Pick 5 à Vincennes ce mardi 27 mars lors d'une nocturne de 20h à 23h.

Le retour en piste de ma jument fétiche

C’est Against Rules, qui a été formidable l’an passé. Elle rentre dans la 6ème course de Saint-Cloud contre un Fabre favori, Tamelly. Son entraîneur Stéphane Wattel, qui est en forme (ma dernière minute Inseo a terminé 2ème du quinté de Chantilly lundi 26 mars), m’a dit qu’elle avait besoin de courir mais je vais la suivre avec les yeux de l’amour dès ce mardi.