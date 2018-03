3.000 pour Soumillon

+

Vous l’avez lu sans doute. Le crack jockey a remporté mardi dernier sa 3.000e victoire en France, ce qui le situe en tête des jockeys en activité et à 400 succès en gros du record d’Yves Saint Martin qu’il devrait battre d’ici 2 ans puisqu’il cartonne en gros à 200 succès annuels sauf son record de l’an passé... C’est bien. Il pourra augmenter son palmarès à l’étranger samedi à Dubai.

Cleangame régale JMB

Il a reçu le trotteur après que ses propriétaires aient quitté Sébastien Guarato et le résultat est là : le cheval a couru 4 fois pour lui et a remporté 4 victoires. Il est en tête du GNT après ses deux succès et bien parti évidement pour remporter ce tournoi cette année. Blé du Gers autre arrivée de chez Guarato enchaîne également les bons résultats.

Et à propos de Bazire

Son hongre Aubrion du Gers est engagé mercredi prochain dans le grand Prix d’Angers où il devra rendre 50m, ce qu’il devrait arriver à faire.

Encore les After Works à Vincennes

J’y reviens à l’occasion du quinté de ce vendredi soir en nocturne. C’est une belle façon offerte à des amis de se retrouver autour des courses et ce sera le cas prochainement également à Longchamp mais le jeudi soir.

Une disparition triste pour l’élevage tricolore

Après Urban Sea il y a quelques années, c’est Born Gold qui nous a quitté à l’âge de 27 ans. C’était une matrone de l’écurie Wertheimer, mère de Goldikova, mais aussi des bons Anodin, Galikova et autre Gold Luck. C’est triste...