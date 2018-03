VIDÉOS - Deux interviews pour les quintés du 31 mars et du 1er avril

+

Préparez au mieux les quintés du samedi 31 mars et du dimanche 1er avril avec deux interviews en vidéo.



Pour le premier, le Prix de Précy à Chantilly, Etienne Leenders présente De Bon Aloi (le 8). Il s'agit de la 4ème course de la réunion 1, avec 16 partants, des spécialistes du genre. Départ à 15h15 pour 2.400 m sur du plat. C’est très ouvert.



Pour le quinté du lendemain à Auteuil, le Prix Général de Rougemont, Richard Chotard évalue les chances de Cote de Grace. Ce sera la 3ème course de la réunion 1 avec 16 partants sur les haies et un lot intéressant de sauteurs d’avenir.

Etienne Leenders présente De Bon Aloi

De Bon Aloi vient d'effectuer une bonne rentrée à Nantes. "Il a été long à se mettre en jambe et puis quand il s'est enclenché il est bien venu, détaille l'entraîneur. Le terrain était très lourd. Pour une rentrée c'était un peu difficile. Il a bien récupéré et est vraiment monté en puissance".

Il sera à 90-95% de sa forme Etienne Leenders

Pour ce quinté, "il sera à 90-95% de sa forme, évalue Etienne Leenders. Après, il a un caractère un peu spécial (...), il a des petites manières, mais c'est un cheval de qualité". Cette course "vient logiquement dans le programme". De Bon Aloi est une chance logique, comme d'autres.

Richard Chotard présente Cote de Grace

"Elle reste sur deux très bonnes courses à Pau, en steeple la dernière qui a été remarquable, où elle a battu le très bon cheval de Guy Chérel qui vient de répéter", se félicite l'entraîneur et propriétaire, qui a remporté le quinté de mardi 26 mars à Saint-Cloud avec Bo Papa.

On va essayer d'en profiter pour gagner ce quinté Richard Chotard

"C'est une jument qui a une bonne qualité en haies et qui est très très bien placée au poids, donc on va essayer d'en profiter pour gagner ce quinté. Elle adore le terrain lourd (...) On va profiter de cet engagement avant de retourner en steeple".