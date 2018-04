+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 2 avril 2018.

De bon aloi a terminé 6 du quinté de samedi mais Cote de Grâce a elle pris la seconde place de la course de ce dimanche. Richard Chotard était d’ailleurs plus chaud qu’Etienne Leenders. À suivre la semaine prochaine pour la réouverture de Longchamp. Dans le quinté remporté par À Plus Tard, Valcroix s’est encore bien comporté en terminant cette fois 3 . Bonne note pour la suite avec Merlin Woods. J’indiquais le quarté désordre en 5 chevaux.



Whetstone facilement

La jument de 4 ans reste invaincue après sa 4 tentative dans le Prix Fleuret, un Groupe 3. La petite sœur de So French et de Device l’a fait nettement pour le compte de Guillaume Macaire qui entraine la famille. Elle vise la meilleure course sur les haies pour sa génération qu’elle domine, le Prix Ferdinand Dufaure le mois prochain.

Justement une inquiétude pour So French

Son grand frère, double vainqueur du Grand Steeple Chase de Paris, s’est blessé à l’entrainement . Il souffre de son épaule et son entourage ignore, en attendant les radios, si cela est grave ou pas, et s’il pourra tenir son rang pour un triplé le 20 mai prochain.

Tristan Baron à pied

Le bon cavalier de l’écurie Pantall a hélas pour lui été rattrapé par la patrouille qui l’a trouvé porteur de substances prohibées. Il a été mis à pied pour 6 mois et c’est dommage car il comptait un bon pourcentage de réussite ces derniers mois.

Le maire du Kremlin-Bicêtre aussi

Il a été mis en examen pour avoir pris des commissions pour assouvir sa passion du Turf. Il jouait, selon Le Parisien, quelques 3.000 euros par jour au Pmu… Et visiblement il ne gagnait pas !

Bébert Express remporte la 1ère étape du Trophée Vert

Une course où il figurait parmi les favoris et où les 2 bons qui rendaient 50m n’ont pu faire l’arrivée, Boss du Meleuc et Avenir de Blay. Le partenaire de François Pierre Bossuet prend donc la tête de ce tournoi après l’étape de Carpentras et avant celle dans 15 jours de Tours.

