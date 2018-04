Beau tiercé dans l’ordre à Chantilly, Théo Chevillard sur la touche

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 3 avril 2018.

Beau tiercé dans l’ordre à Chantilly

Avec des juments qui ont joué des coudes dans un final très disputé. Bon, pour une fois ce fut bon et 1.300 euros, mais hélas en 8 chevaux. Cela dit, je suis un des seuls à avoir trouvé cette combinaison.

Le programme de JMB

Il signale dans Paris Turf qu’il présentera Blé du Gers dans la 3ème étape du GNT et qu’il drivera Cleangame dans la 4ème. Si, après cela, il nous dit que ce tournoi ne l’intéresse pas, je ne le croirais pas.

Une casaque en forme

Celle de Jean-Louis Bouchard. L’homme n’est pas trop sympathique mais après quelques années modestes venant à la suite de plusieurs classiques, il retrouve des couleurs cette année avec, dit-il, 5 poulains engagés dans le Prix du Jockey Club notamment. Après avoir gagné samedi 31 mars en Angleterre avec City Light, il a remis le couvert ce mardi à Chantilly avec Naturally High. C’est Théo Bachelot, promu 1er jockey de l’écurie, qui est content.

Un maître en 2 ans

Didier Guillemin a remporté à Chantilly son 3ème succès chez des inédits de vitesse, sa spécialité, en 4 courses et avec une 2ème place. Son Sexy Metro m’a beaucoup plu. À suivre ce poulain de l’écurie Ouaki, qui elle aussi retrouve des couleurs.

Théo Chevillard sur la touche

Il s’est blessé à l’épaule dimanche 1er avril et sera peut-être opéré. C’est dommage car il était en pleine confiance en obstacles. C’est le 2ème cavalier sur la touche pour François Nicolle après Gaëtan Masure et c’est Thomas Gueguen qui doit supporter les meilleurs de l’écurie pour l’instant. On souhaite à ces cavaliers un rapide rétablissement.