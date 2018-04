VIDÉOS - Réouverture de Longchamp : deux interviews et une visite de l'hippodorme

+

Réagir

L’événement de ce week-end est la réouverture de l’hippodrome de Longchamp après deux ans de travaux et une refonte complète du bâtiment principal, plus aérodynamique. 34 journées de courses vont y avoir lieu cette année avec des semi-nocturnes le jeudi à partir du mois prochain.



Les dirigeants de France Galop veulent également en faire un lieu de séminaires et autres manifestations, y compris musicales. Il y a encore beaucoup de finitions à réaliser, notamment pour les radios. L’inauguration officielle aura lieu le dimanche 29 avril, mais les premières épreuves ont donc lieu ce dimanche 8 avril, avec trois courses de groupe.



Sur la piste, la nouveauté est "l’Open Stretch", une sorte de grande lice qui,

une fois passée, permettra très tôt dans la ligne d’arrivée à tous les concurrents de s’exprimer et évitera en principe d’avoir comme souvent des chevaux enfermés. Christian Delporte, le responsable de l’hippodrome, présente la nouvelle piste.





Le quinté, baptisé Grand Handicap d’Ouverture, sera la 3ème course, à 15h15, avec 16 partants sur 1.600 m. C’est ouvert. Grégory Benoist sera en selle sur l’un des bons favoris, Millfield (le 1). Nicolas Caullery, lui, aura trois partants dans la course : Walec (le 13), Capchop (le 11) et surtout Flag Fen (le 16).

Christian Delporte présente le "nouveau" Longchamp

Christian Delporte présente le "nouveau" Longchamp L'hippodrome réouvre après deux ans de travaux.

Grégory Benoist présente Millfield

"Le cheval est en bonne forme, montre de belles choses le matin (...) Ce n'est pas qu'il ne fait pas 1.600 m, c'est surtout qu'il faut se montrer patient. Il a tendance à s'arrêter quand il prend l'avantage. Mais là, il va vraiment apprécier le terrain. Je suis assez content de le retrouver. Si on a un bon numéro de corde, on peu le mettre dans les 5".

Quinté du dimanche 8 avril à Longchamp : Grégory Benoist présente Millfield Préparez au mieux la réunion qui marque la réouverture de l'hippodrome de Longchamp après deux ans de travaux.

Nicolas Caullery présente Walec, Capchop et Flag Fen

"Walec a montré sa forme l'autre jour, il ne courrait pas si mal (...) On va revenir sur le gazon. Il est à un poids où je pense qu'il redevient compétitif. À ne pas exclure d'une combinaison. Maintenant, sur ce qu'on a vu l'autre jour on peut difficilement dire qu'on est sûr de gagner".



"Capchop est un cheval qui a été acheté à réclamer. Le premier essai dans un grand handicap sur 1.200 m ne s'est pas avéré concluant. Derrière, l'autre jour, c'était plutôt pas mal. On avait enlevé les œillères (...) Il a une chance de prendre une 5e place".



"Flag Fen aurait pu gagner l'autre jour. Il a un petit peu de caractère. Maintenant, on a la bonne ligne droite de Longchamp, c'est un cheval qui a un vrai finish. Si le terrain n'est pas trop souple on va avoir je pense la 1ère chance de la course. Sinon, c'est vraiment rédhibitoire pour lui".