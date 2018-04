Alain Resplandy-Bernard sur le départ, Longchamp J-1

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 6 avril 2018.

Quatre chevaux analysés pour le quinté de dimanche 8 avril à Longchamp plus un reportage sur le nouvel hippodrome qui rouvre ses portes après deux ans de travaux. Vous pouvez voir en avant-première quelques endroits de la nouvelle structure.

Alain Resplandy-Bernard sur le départ

Il a semble-t-il envoyé un mot à ses collaborateurs du PMU pour leur annoncer son départ. Il était président par intérim depuis le départ en novembre dernier de Xavier Hurstel. Le 12 avril prochain (jeudi), écrit-il, le Conseil d’Administration devrait entériner le changement de statut de l’entreprise et l’arrivée du tandem dont on parle depuis plusieurs semaines, à savoir Bertrand Meheut comme président non exécutif (il a 66 ans) et Cyril Linette, ex L’Équipe, comme directeur général exécutif (47 ans). Les deux sont plutôt des néophytes des courses.

Le Trophée des Plages en vedette à Vincennes

C’est un challenge qui réunit les quatre seuls hippodromes marins en France dans l’ouest. Ils proposent des courses à marée basse sur la plage, sur des structures démontables bien sûr, et cela rappelle le début des premières épreuves il y a presque un siècle et demi. Ce samedi 6 avril, les quatre sociétés organisatrices seront donc mises à l’honneur et elles récompenseront les gagnants des épreuves avec des homards vivants.

Longchamp jour J-1

C’est donc dimanche la reprise sur la piste dans un espace pas encore fini mais qui le sera pour l’inauguration le 29 avril. Hier j’étais présent quand les deux statues de Suave Dancer et Gladiateur ont été ré-installées. L’hippodrome ne proposera cette année que des semi-nocturnes car installer un éclairage sur tout le site est cher et soumis à des approbations multiples.

Les champions en piste ce samedi

Arlington Dream et Vrai Voyou au trot, Tunis, Master Dino et The Stomp en obstacle. Voir mon édito.