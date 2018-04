Attention au marathon de Paris

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 7 avril 2018.

4 concurrents analysés dans le quinté qui en compte 16 et un petit reportage sur le nouveau Longchamp réalisé jeudi dernier avant la réouverture ce dimanche (voir édito).

André Fabre à suivre pour cette reprise

Le grand muet délègue 8 chevaux dans la réunion qui tous, vu leurs qualités, ont une bonne chance notamment dans les 3 groupes au programme et parmi eux dans la 4ème course ou il arrive en force. C’est d’ailleurs le Prix de la Force.



Le Trophée des Plages en vedette à Vincennes

C’est un challenge qui réunit les quatre seuls hippodromes marins en France dans l’ouest. Ils proposent des courses à marée basse sur la plage, sur des structures démontables bien sûr, et cela rappelle le début des premières épreuves il y a presque un siècle et demi. Ce samedi 6 avril, les quatre sociétés organisatrices seront donc mises à l’honneur et elles récompenseront les gagnants des épreuves avec des homards vivants.

Une belle revue d’effectif

Notre confrère Paris Courses retranscrit les meilleurs chances des principaux entraîneurs français dans son édition de ce samedi. Alain De Royer Dupré, Jean Claude Rouget, Freddy Head notamment y évoquent leurs meilleurs espoirs à venir. Il y a donc des noms à retenir.

Valbert de Waldam pour la 14ème fois ?

Il y a également une 5ème réunion à Rouen Mauquenchy ce dimanche au trot et le champion des amateurs est de nouveau en piste dans la 9ème et dernière course. Il n’y rend plus que 25m et paraît en mesure de poursuivre sa série dans un lot en effet moins relevé que d’habitude.