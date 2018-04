+

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 8 avril 2018.

Franck Nivard a déjà choisi !

Après les deux préparatoires au Critérium des 4 ans qui l’ont vu s’imposer chez les juments et second chez les mâles, le crack driver a assuré sa présence au sulky de la merveilleuse Erminig D’Oliverie qui ne cesse de lui apporter des satisfactions ! À noter que l’entraîneur de la jument Franck Leblanc tellement certain de son succès n’était pas présent à Vincennes samedi. Il était à Auteuil pour assister également à la victoire d’un poulain inédit qui porte ses couleurs.



Mention bien pour Milord Thomas

Le crack a terminé second de Perfect Impulse pour sa rentrée, dominant d’un nez Bipolaire qui comme la gagnante avait déjà effectué son retour à la compétition. Il peut envisager le Grand Steeple avec des prétentions.



Les Djebel et Imprudence aujourd’hui lundi à Deauville

Donc corde à droite et non plus à gauche en raison du changement d’hippodrome puisque Maisons Laffitte est toujours inutilisable à cause des inondations. C’est l’occasion de revoir en piste le bon Wattel Sacred Life.



Un décès attristant

Serge Athlani nous a quitté à 63 ans. C’était un personnage du monde hippique d’une grande gentillesse. C’est lui qui réalisait les statuettes aux couleurs des écuries transmises aux lauréats des courses et aussi celles de RTL qui étaient données lors de nos prix dans un ancien temps hélas. Il souffrait d’un cancer depuis plusieurs mois. Condoléances sincères à ses proches. Ses statuettes sont d’ailleurs en exposition sur l’hippodrome de Vincennes.



De bonnes vidéos et des malheureux dans le quinté

Nicolas Caullery avait trois partants dans la course et je pensais Flag Fen comme le meilleur d’entre eux. C’est un autre Walec à 40/1 qui a failli s’imposer, battu seulement aux abords du poteau. Il n’était pas négatif mais dubitatif à son sujet. Millfield et Grégory Benoist ont eux terminé 4èmes après quelques malheurs dans la ligne d’arrivée hélas, tout comme ma dernière minute Sweet Mambo, 7ème à reprendre absolument. Je pensais qu’elle allait mener mais Demuro a pris un mauvais départ et elle a en revanche terminé fort ! Donc une seconde et une quatrième place pour les vidéos.



Les anglais ont tiré les premiers

C’est Owen Murphy et Chilean qui ont en effet remporté le premier groupe, le Prix de la Force, menant au jockey club entre autres. Ils ont devancé le très estimé Pascal Bary Study Of Man. Les deux Fabre ont déçu dans cette course…