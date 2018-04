Nouvel accident dramatique au trot, Cristian Demuro en forme

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 9 avril 2018.

4.000 spectateurs dimanche 8 avril à Longchamp

Un démarrage modeste, donc, car il faisait beau, mais qui a satisfait les organisateurs. En faisant plus de publicité, ils espèrent 20.000 personnes le dimanche 29 avril prochain pour l’inauguration officielle du nouvel hippodrome, avec sur la piste un groupe 1 et un spectacle musical en fin de journée.

Des surprises, encore et toujours, à Deauville

À chaque fois, les favoris ont été battus et nettement. Dans le Prix Imprudence, c’est la Delcher-Sanchez Cœur de Beauté qui s’est imposée nettement devant la Guillemin Zonza. Dans le Prix Djebel, c’est par cinq longueurs que Dice Roll, encore un Chappet, a surpris son monde devant le Téboul Magic Bibou et le Sogorb Batwan. Sacred Life, dont on attendait le retour en piste avec intérêt, n’a terminé que 4ème avec un parcours à l’extérieur. Une rentrée décevante pour l’élève de Stéphane Wattel mais qui mérite une seconde chance.

Henri-François Devin achète l’écurie de "Criquette" Head

Le jeune homme est ambitieux et aidé par sa famille très connue dans le milieu. Il a donc acquis la belle écurie de Chantilly, dont l’accès est direct sur les pistes d’entrainement. Une nouvelle page qui se tourne pour "Criquette", âgée de 70 ans mais qui était aux courses mardi dernier à Saint-Cloud.

Nouvel accident dramatique au trot

Qui a touché l'entraîneur de la Manche Gérard Hernot. Il est tombé à l’entrainement sur sa piste, une chute mortelle hélas à 63 ans seulement et alors qu’il envisageait de prendre prochainement sa retraite.

Cristian Demuro en forme

Le jockey italien vient de vivre 24 heures de succès. Il a remporté dimanche 8 avril à Longchamp le Prix Vanteaux et pris la 4ème place du Prix d’Harcourt avant de remporter le lendemain à Deauville le Prix Djebel et de prendre la 2ème place du Prix Imprudence. Il s’annonce incontournable dans les classiques du printemps.