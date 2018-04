VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion du samedi 14 avril 2018 à Vincennes

+

Préparez au mieux la réunion du samedi 14 avril 2018 à Vincennes avec trois interviews vidéo. Pour le quinté, le Prix de Lorraine, Virginie Lecroq présente Blues d’Ourville (le 9) et Matthieu Abrivard Ange de Lune (le 16).



Ce sera la 4ème course de la réunion 1, à 15h15, avec 17 partants derrière l’autostart ce qui veut dire que les 9 premiers s’élancent en tête derrière la voiture. Ce sont des spécialistes dont la forme est parfois moyenne. La distance est de 2.100 m (attelé).



Matthieu Abrivard est aussi en lice dans l'épreuve principale de la journée, le Prix Henri Levesque, en 5ème course (15h45) avec des champions de 5 ans à l’attelé sur 2.175 m. Ils sont 11 au départ, dont Detroit Castelets (le 4), qui n'aura pas à faire face au favori Davidson du Pont.

Virginie Lecroq présente Blues d’Ourville

"Le cheval a fait un bon meeting. On n'a pas été très chanceux dans toutes les courses, c'est dommage. Mais c'est un cheval assez régulier, qui donne tout ce qu'il a (...) La course est très bonne, 2.100 m à l'auto c'est son truc. Il sera déferré. On a préparé ça. J'espère que ça va aller".

Matthieu Abrivard présente Ange de Lune

"C'est un parcours de vitesse, ça lui convient bien (...) Cet hiver il a répondu présent. Au printemps, il a gagné sa course. Le lot est beaucoup plus relevé qu'en dernier lieu mais bon, pas trop le choix. On va être en 2nde ligne, on va subir la course. Après, si j'ai la bonne course il va être dans le quinté, c'est sûr".

Matthieu Abrivard présente Detroit Castelets

"C'est un super cheval, un cheval de qualité. Il a toujours fait de jolies choses mais il a eu une grosse passe à vide et des problèmes de santé. Il est passé à côté de son hiver (...) Si il se rattrape maintenant tant mieux pour nous. Ça fait partie des très très bons chevaux au départ de la course".