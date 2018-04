1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 13 avril 2018.

Trois interviews pour la réunion de samedi 14 avril à Vincennes. Ce sont trois bonnes chances, deux dans le quinté et une dans l’épreuve principale. À voir et à suivre.

40 au départ du Grand National de Liverpool

C’est toujours un événement qui a lieu samedi 14 avril dans la banlieue de la ville britannique, sur l’hippodrome de Aintree mais sur lequel on ne peut jouer en France car ils sont trop nombreux. Ils ont 7.000 m à parcourir et 30 obstacles à franchir. Il n’y a pas de chevaux français au départ et le seul à l’avoir remporté est Lutteur III. C’était en 1909 et c’est pourquoi il y a un prix Lutteur III dans le calendrier (il vient d’avoir lieu). La course, toujours riche en rebondissements, est prévue vers 18h heure française.

Davidson du Pont absent du Prix Henri Levesque

Un petit bobo l’a contraint à faire forfait dans cette épreuve réunissant les meilleurs 5 ans à l’attelé qui est la course principale de samedi 14 avril à Vincennes. Les rentrants Django Riff et Draft Life y sont opposés à la valeur montante, Detroit Castelets (voir vidéo).

La 50ème pour Jean-Yann Ricart ?

Son mentor JMB espère que son bon apprenti monté, scotché à 49 succès, pourra remporter cette victoire synonyme du passage chez les pros. Il monte le compliqué Un First dans la 1ère épreuve samedi 14 avril à Vincennes et malheureusement ce sera tout ou rien pour lui encore une fois.

Nouvelle bonne idée d’Arqana

Les dirigeants, Éric Hoyau en tête, ont de la ressource et les résultats sont là : l’entreprise est la 2ème du secteur en Europe avec des chiffres d’affaires toujours en augmentation. Pour la 1ère fois, elle va organiser une vente à l’occasion du week-end de l’obstacle du Grand Steeple Chase de Paris, les 19 et 20 mai. La vacation pour des sauteurs aura lieu le samedi soir sur l’hippodrome d’Auteuil après la dernière course et elle devrait intéresser les acheteurs britanniques, très friands de nos chevaux d’obstacles. Bien joué.