+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 14 avril 2018.

Ça roule pour l’écurie Rancoule

Elle accumule les succès depuis son arrivée chez JMB et c’est impressionnant. Après Blé du Gers, Cleangame, c’est Beau Gamin qui s’est imposé à son tour vendredi soir à Vincennes dans le Prix Jamin. Il a devancé Cash Gamble et surtout Valko Jénilat alors que Viking Blue a lui été distancé. Beau Gamin qui a réalisé la meilleure performance de sa carrière s’est imposé, qui plus est, à 13/1.

Toujours pas de licence pour Fabrice Souloy...

Dans l’histoire du Cobalt Gate car les commissaires du trot attendent toujours des infos complémentaires. En attendant, son appel n’a pas été accepté par la Suède qui lui a infligé 10 années de suspension comme entraîneur.

Jean Yann Ricart attendra

Il était favori de la première épreuve de Vincennes pour sa cinquantième victoire, synonyme de passage chez les pros. Mais il a été disqualifié avec Un First… Pour plus tard...

Deuxième étape du Trophée Vert à Tours

C’est un pick 5 en réunion 4 vers 16h05 avec 16 partants (voir notre prono).

On saura pour certains à Longchamp...

Il n’y a pas la quantité mais la qualité ce dimanche avec 3 courses de Groupes : La Grotte et le Fontainebleau sur 1.600 mètres et le Noailles sur 2.100 mètres. Parmi les engagés, tous les yeux se porteront dans la deuxième course sur Olmedo qui est le grand espoir classique de Jean Claude Rouget, et sur les représentants d’André Fabre, l’entraîneur muet qui a raté sa première sur l’hippodrome. C’est encore un dimanche au Galop avec des animations pour les familles…

Encore bien les vidéos...

Virginie Lecroq a remporté le quinté de Vincennes malgré son numéro 9. Son driver Pierre Houel a été bien inspiré et son cheval lui a rendu sa confiance. Matthieu Abrivard, qui était notre dernière minute, lui a terminé 5e après avoir fait illusion pour le succès. Je vous indiquais le tiercé dans le désordre en 3 chevaux.

Délia du Pommereux remporte le Prix Henri Levesque...

Elle tournait autour du pot et a dominé le bon finisseur Dragon des Racques et les favoris Draft Life et Django Riff. Détroit Castelets a terminé un peu plus loin mais pas mal.