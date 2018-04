VIDÉOS - Trois interviews pour le Prix du Président de la République 2018

+

Le très attendu Prix du Président de la République a lieu dimanche 22 avril à Auteuil. Il s'agit bien sûr du quinté de la réunion 1, en 3ème course, à 15h15. C'est le handicap sur le steeple le plus recherché de l’année et qui fut, au début des années 1960, le fer de lance du nouveau tiercé lancé six ans auparavant.



Ils sont 20 au départ pour 4.700 m dont quatre Nicolle, mais les favoris sont plutôt les deux représentants de la famille Leenders, Fauburg Rosetgri (le 9) et Accentus (le 8), qui ont pris les deux premières places de la préparatoire, le prix Lutteur III, il y a quatre semaines.

Étienne Leenders présente Accentus

Le vainqueur de la préparatoire est cette fois pénalisé au poids (4 kg). "C'est un cheval qui avait déjà montré une certaine qualité, souligne l'entraîneur avec un autre de ses fils, Grégoire. On le retrouve. Je pense que la météo va l'aider car il est meilleur en bon terrain qu'en terrain lourd. Ça va peut-être compenser les 4 kg".

Gabriel Leenders présente Fauburg Rosetgri

"J'ai annoncé que mon objectif c'était de gagner le Président, clame le fils d'Étienne, lui aussi entraîneur. Il a montré qu'il avait le niveau dans le Lutteur III. Tout se passe bien, comme prévu. Maintenant, c'est un combat où il y a 18 bons chevaux, donc il faut que tout se passe bien mais je suis assez confiant (...) Il a tout pour lui".

Alain de Chitray présente Le Toiny

Il a terminé 11e du Lutteur III. "C'est un parcours qu'il affectionne et je pense que c'est un lot qui est homogène, estime le jockey (...) On peut en attendre une bonne performance", même si c'est une course "compliquée, avec pas mal de trafic. Il faut un bon parcours. Il y a beaucoup de concurrents, c'est à celui qui aura le meilleur parcours".